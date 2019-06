Mureșan: Alianța între grupul Renew condus de Cioloș și socialișți nu e un lucru surprinzător, dar e grav pentru România / Tudorache: Cred că s-a uitat la alte negocieri

nței, Francois Hollande. Acest lucru nu este surprinzător, dar este grav pentru România.

Este grav, deoarece PPE este partidul care a sprijinit mereu România. PPE a luptat pentru statul de drept din România, în timp ce socialiștii europeni erau la braț cu PSD. PPE a susținut-o pe doamna Kovesi, în timp ce socialiștii europeni au votat împotriva ei. Sigur că și Guvernul Franței a votat împotriva ei în Consiliu. Socialiștii europeni au fost apărătorii PSD-ului și vor fi in continuare, după o scurtă “înghețare a relațiilor” pe durata campaniei. Acest subiect merită monitorizat deoarece este foarte important pentru România”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.



În replică, Dragoș Tudorache, de la USR-PLUS, spune că „

Negocierile de joi pentru funcțiile-cheie la nivelul UE au eșuat. Emmanuel Macron refuză numirea candidatului susţinut de Angela Merkel, germanul Manfred Weber, desemnat de Partidul Popular European (PPE), la Comisia Europeană.„Zilele acestea vedem în Parlamentul European o alianță între grupul Renew al lui Emmanuel Macron și socialiștii europeni împotriva PPE. Colaborarea dintre grupul lui Macron și socialiști este mult mai strânsă decât colaborarea lor cu PPE. Am văzut asta în fiecare zi în negocierile pentru formarea majorității. Acest lucru nu este surprinzător. Emmanuel Macron însuși a fost membru al Partidului Socialist din Franța și a fost ministru în Guvernul președintelui socialist al FraSiegfried Mureșan, care vede o colaborare între grupul Renew și socialiști împotriva popularilor, s-a uitat la alte negocieri”.„Înțeleg că popularii sunt suparăți că Manfred Weber nu are susținere majoritară nici în Parlament și nici în Consiliul European, dar pentru asta singurii responsabili sunt popularii pentru că au ignorat semnalele politice venite de mai bine de jumătate de an. În loc să vadă acum conspirații împotriva lor ar trebui să înceapă să înțeleagă că există o configurație nouă a Parlamentului European de care trebuie să țină seama, cu trei forțe puternice nu doar cu două cum au fost obișnuiți. Și îl rog pe Siegfried Mureșan să nu mai vadă lucruri "grave pentru România" când, pentru prima dată, un șef de grup este român și interesul nostru ca țară va fi foarte bine reprezentat, îl asigur.

Grupul Renew Europe nu este al lui Macron așa cum, sper eu, nici PPE nu este al lui Merkel. O asemenea simplificare, cel puțin în cazul Renew, este falsă”, a scris pe Facebook Dragoș Tudorache.