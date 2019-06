Cristian Ghinea: Dacian Cioloș are șanse foarte mari la șefia Renew Europe

Europarlamentarul Cristian Ghinea a scris, marți, pe Facebook că Dacian Cioloș are șanse foarte mari la funcția de președinte al grupului Renew Europe și că e optimist că acesta va reușit. Totodată, acesta a subliniat că și-a depus săptămâna trecută demisia din Parlamentul român, dar ”conducerea Camerei a ales să o ignore”.

”La Bruxelles tocmai am început procedura de alegere a Președintelui grupului Renew Europe (Reînnoirea Europei). Dacian Cioloș are șanse f mari; sunt aici să lucrez la a aduce un român pe o poziție de influență. Sunt optimist. E prima reuniune a grupului în format complet, după ce în ultimele săptămâni am muncit liderii de delegații naționale. Sunt co-lider al delegației USR - PLUS, alături de Dacian. Vom lucra împreună în celălalt Parlament al Românilor. Sunt optimist că Dacian va reuși.

Am depus săptămâna trecută demisia mea din Parlamentul român, dar conducerea Camerei a ales să o ignore. În 26 mai a început schimbarea și românii au vorbit clar. Schimbarea vine”, a scris Ghinea pe Facebook.

Liderul PLUS Dacian Cioloș și-a depus candidatura pentru conducerea grupului Renew Europe (RE), noul grup politic de centru din Parlamentul European, care reunește forțe liberale și progresiste.

În cazul în care va prelua președinția acestui grup din Parlamentul European, Dacian Cioloș ar fi primul politician din estul Europei care ar prelua președinția unui grup important PE. Informațiile vin după ce Nathalie Loiseau, lidera eurodeputaților de pe lista pro-Macron, a renunțat la candidatura pentru șefia acestui grup politic.

Ulterior, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a anunțat că Cristian Ghinea (USR) a demisionat începând cu 14 iunie, iar Tudor Ciuhodaru (PSD) din 13 iunie.