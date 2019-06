Rareș Bogdan răspunde criticilor privind prezența sa la Antena 3: Nu consider că anumiți români sunt inteligenți deoarece votează cu noi, iar alții sunt tâmpiți

”Aseară am intrat în direct, de la Cluj, în emisiunea lui Mihai Gâdea. Nu m-am abătut cu nicio virgulă de la ceea ce afirm și am afirmat mereu, a fost un dialog civilizat în care mi-am expus argumentele.M-am așteptat ca cea mai mare parte a oamenilor care privesc să priceapă ceea ce am spus și în campanie, și ani de-a rândul, în emisiunile pe care le-am realizat: eu nu consider că anumiți români sunt inteligenți deoarece votează cu noi sau au vederi de dreapta, iar alții sunt tâmpiți deoarece au altă opțiune. Oameni buni, de unde atâta intoleranță?”, a reacționat europarlamentarul PNL.





El mai susține că nu are mentalitate de clan, ci crede că ”suntem o națiune” din care face parte inclusiv publicul contestatului post de televiziune al lui Dan Voiculescu, post considerat organul de propagandă al PSD-ALDE. Rareș Bogdan mai spune că, dacă te pregătești să guvernezi, trebuie să fi gata să guvernezi pentru toți românii, nu doar pentru cei care te votează.





”Vă spun argumentul în care cred cel mai tare: pentru cine dorim noi să guvernăm, pentru cele 2,5 milioane de români care au votat PNL, sau pentru toți? Eu nu am mentalitate de clan, chiar mă gândesc că suntem o națiune, iar publicul Antena 3, pe care îl înjurați atât de mult, are altă opțiune! Ce facem, abandonăm ideea de a-l convinge că lucrurile pot fi privite și din alt unghi? Mai ales că aducem argumente, nu ne rezumăm la „ba pe-a mă-tii!”, a mai scris el pe rețeaua socială.





Fostul jurnalist al Realității TV mai transmite că așteaptă un răspuns rațional la această întrebare: ”abandonăm românii care privesc Antena 3 sau încercăm să le oferim altă perspectivă, să-i ajutăm să ne înțeleagă argumentele? În ceea ce mă privește, chiar dacă am fost atacat, jignit cum nu ați fost niciunul dintre voi, nu înseamnă că voi renunța la ideea de a-i convinge pe toți românii, nu doar pe unii, că lumea e mai complexă și mai mare decât cea văzută dintr-o singură parte. ”