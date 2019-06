Șerban Nicolae: STS nu mai are ce căuta în procesul electoral

Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat că Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) „nu mai are ce căuta în procesul electoral”, precizând că ar trebui să se revenă la formula declarației pe proprie răspundere atunci când votezi pe liste suplimentare, potrivit Mediafax.

„Singurul răspuns rațional este că o dată nu partidele fac anchete, cel mult noi putem să facem sesizări, dar cu certitudine va trebui să redefinim regulile de votare. Nu, nu am avut numărătoare paralelă. Îmi cereți să îl întreb acum pe Liviu Dragnea de ce nu a realizat numărătoare paralelă? Habar nu am. În schimb, la alegerile următoare cu certitudine va trebui să eliminăm acele tablete cât se poate de dubioase. Poate au fost cu bună intenție, dar rezultatele sunt cât se poate de dubioase”, a afirmat Șerban Nicolae, luni seară, la Antena 3.

Social-democratul a precizat că STS nu mai trebuie să fie implicat în procesul electoral iar acele tablete folosite în secțiile de votare la europarlamentarele din 26 mai ar trebui să dispară la următoarele alegeri.

„STS nu mai are ce să caute în procesul electoral. Am avut alegeri cu participare mult mai numeroasă, cu participarea a 10 milioane de români cu drept de vot la alegerile trecute și nu a fost nevoie de niciun STS și de intervenția acestor discutabile tablete care țin totul pe loc. Aș insista să revenim la formula cu angajamentul cu declarație pe proprie răspundere. Sub regimul sancțiunii penale nu pentru fals, ci pentru infracțiune electorală de vot multiplu, falsul și uzul de fals devin infracțiuni concurente. Cel care vrea să voteze pe listă suplimentară să depună în scris hârtie, sub semnătură privată că nu a mai votat în altă parte în ziua respectivă. Și să știe că dacă va comite o fraudă, poate că cel pentru care o comite își va lua funcția și va fi foarte bine, dar cel care comite frauda merge la pușcărie”, a explicat Nicolae.

El a adăugat că există destule dovezi care chiar dacă sunt neoficiale indică faptul că la europarlamentare au existat fraude.

„Există suficiente dovezi deocamdată prezentate neoficial, dar categoric imbatabil, în legătură cu fraudele de la acest vot, cu 1,5 milioane de oameni care au votat pe listele suplimentare, cu comune care nu au văzut în viața lor cetățean străin pe acolo și s-au trezit cu autocare cu cetățeni care mureau de dorința de a vota la secția de votare din nu știu ce sat, ș.a.m.d. Nici pe listele de la Parlamentul European. Sunt că vreo 2.000 de procese verbale unde nu se închid cheile, nu se potrivesc cifrele. Aritmetica râde de cei care s-au jucat cu votul cetățenilor, și-au bătut joc de votul cetățenilor. Eu nu pot să fac o plângere preventivă, să spun « vedeți că deși nu ați constatat nimic, eu cred că veți constata fraude». Atunci îi las să semneze, să închidă să îmi spună că totul e în regulă. BEC trebuie să își finalizeze procedura cu toate procesele verbale”, a completat liderul senatorilor PSD.

Nicolae a dat și un exemplul unei persoane care a votat în Spania, dar atunci când i-au fost verificate datele din buletin s-a dovedit că acesta ar fi votat deja în Ialomița, precizând că acesta este un caz asupra căruia a fost depusă o plângere penală.

„Acesta este motivul pentru care nu se va întoarce rezultatul (faptul că europarlamentarii și-au primit mandatele - n.r.). Chiar dacă se va constata o fraudă, vor fi sancționați cei care au fraudat votul. Vă dau un exemplu la două secții diferite și avem plângere penală pe cazul unui cetățean care a votat în Spania. Când s-a dus cu buletinul i s-a spus «păi, ai votat în Ialomița, acum două ore, la 3.500 km depărtare». Și s-a făcut o plângere penală. Așteptăm să vedem rezultatul”, a conchis Șerban Nicolae.

Potrivit rezultatelor finale prezentate de BEC, pe 3 iunie, la scrutinul din 26 mai PNL are 2.449.068 de voturi valabil exprimate şi a obţinut 10 mandate de europarlamentar, PSD are 2.040.765 de voturi valabil exprimate şi a obţinut 9 mandate de europarlamentar, Alianţa 2020 USR-PLUS are 2.028.236 de voturi valabil exprimate şi a obţinut 8 mandate.