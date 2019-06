Orban, despre acordul politic inițiat de Iohannis: UDMR a luat decizia să semneze pactul

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat că și UDMR va semna acordul politic național inițiat de președintele Klaus Iohannis pentru consolidarea parcursului european al României, însă liderul Uniunii Kelemen Hunor va semna, probabil la o dată ulterioară, neputând participa joi la Cotroceni, relatează Mediafax.

„Din informațiile pe care le am, am înțeles că au luat decizia să semneze și ei pactul. Din ce am înțeles, președintele (UDMR - n.r.) nu putea să participe și e nevoie de președinte pentru a semna pactul. Probabil vor semna la o dată ulterioară”, a afirmat Ludovic Orban, miercuri seară la postul B1 TV.

Președinții PNL, USR, PMP și Pro România, Ludovic Orban, Dan Barna, Eugen Tomac și respectiv Victor Ponta au semnat alături de Klaus Iohannis acordul politic național pentru consolidarea parcursului european al României, în cadrul unei ceremonii organizat de șeful statului la Palatul Cotroceni.

Iohannis a precizat că propune ca cei care vor semna pactul să se angajeze să transpună în legislație în cel mai scurt timp măsurile necesare asigurării respectării atât în țară, cât și în străinătate a exercitării depline și efective a dreptului de vot de către cetățenii români.