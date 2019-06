Negoiță, întrebat despre o echipă Dăncilă-Oprișan-Bădălău: „Un coșmar”

Robet Negoiță, primarul sectorului 3, a catalogat drept "un coșmar" echipa formată din Dăncilă-Oprișan- Bădălău, susținând că Executivul este cel care timp de trei luni a furat banii primărilor.

Întrebat cum vede o echipă formată din Viorica Dăncilă- Marian Oprișan - Nicolae Bădălău la conducerea partidului, Negoiță a răspuns: "Pot să mă abțin? ...Un coșmar".

Rugat să explice, acesta a spus: "Nu vreau să, intru prea mult în detalii, eu de așa scenarii putem să ne imaginăm multe, acesta pe care mi l-ați spus e într-adevăr de coșmar dar nu cred că trebuie să intrăm în detalii".

Cât privește banii lipsă din bugetele primăriilor, Negoiță acuză Executivul: "PSD are probleme de rezolvat în interior și să răspundem de ce cetățenii au devenit atât e pesimiști, ca și mine, referitor la guvernarea asta. Până nu răspundem, nu trebuie să avem alte preocupări. Am spus marți că ni s-a promis că se dau banii înapoi. Am văzut că nu sunt probleme, cum să nu fie cât s-au fuat banii pe primele 3 luni, guvernul a furat banii administrației publice locale".