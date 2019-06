Ponta, ironii la adresa lui Cioloș: Am văzut că susține cu toate forțele moțiunea. A uitat să spună că nu are niciun parlamentar

”Am văzut că Dacian Cioloș și PLUS susțin cu toate forțele moțiunea de cenzură. A uitat să precizeze Cioloș că PLUS nu are niciun parlamentar - dar sigur dă el jos Guvernul chiar dacă nu are niciun vot”, a comentat ironic Ponta, pe Facebook.





El a mai precizat că parlamentarii ProRomania vor vota la vedere ”PENTRU” moțiunea de cenzură deoarece ”România are nevoie de un Guvern mult mai bun decât cel actual, însă nu suntem și nu putem fi alături de partidele de dreapta !”





Ponta mai amintește că, în primăvara lui 2012, a reușit să treacă moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Mihai Răzvan Ungureanu pentru că ”am stat de vorba între patru ochi cu absolut toți parlamentarii de atunci” despre proiecte. În schimb, liderii PNL și USR au făcut doar ”declarații sforăitoare la televizor și nicio discuție cu alți parlamentari - așa că sunt pesimist asupra rezultatului!”.





Moțiunea de cenzură care vizează demiterea Cabinetului Dăncilă a fost prezentată miercuri în plenul Parlamentului. Moțiunea este susținută de parlamentarii PNL, USR, PMP și UDMR și va fi dezabătută și votată marțea viitoare.





În întreaga istorie post-decembristă, Parlamentul a votat doar trei moțiuni de cenzură: prima a fost împotriva Cabinetului Emil Boc, în 2009, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor prezidențiale, a doua a fost în aprilie 2012 împotriva guvernului condus de Mihai Răzvan Ungureanu, președintele Traian Băsescu desemnându-l premier pe Victor Ponta din partea USL. A treia, în iunie 2017, a marcat și ea o premieră, în sensul în care a fost pentru prima oară când principalul partid de guvernământ a votat o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, condus de Sorin Grindeanu.