Parlamentul a aprobat înființarea comisiei de modificare a legislației privind votul din diaspora / Termen până la sfârșitul lunii iunie pentru o propunere de schimbare a legii

Birourile Permanente ale Parlamentului au aprobat, marți, înființarea unei comisii speciale pentru modificarea legislației privind votul din Diaspora, a anunțat Călin Popescu Tăriceanu. Comisia are termen ca până la finalul lunii iunie să vină cu o propunere de modificare a legii, transmite Mediafax.





„S-a discutat propunerea pe care am făcut-o pentru constituirea unei comisii speciale în vederea analizării diferitelor variante de modificare a legislației privind votul în străinătate, având în vedere dificultățile, problemele care au apărut la votul din 26 mai. Trebuie să găsim o soluție flexibilă, eficace, nebirocratică pentru a ușura votul românilor din străinătate. Birourile Permanente de astăzi (marți -n.r.) au aprobat această propunere pe care am înaintat-o. Urmează ca grupurile parlamentare să își desemneze reprezentanți în comisie și am convenit ca până la finalul acestei sesiuni, analizând propuneri, comisia să ne facă o propunere care să poată fi supusă aprobării Parlamentului. Este o prioritate susținută de celelalte grupuri parlamentare”, a anunțat Călin Popescu Tăriceanu, la finalul ședinței Birourilor Permanente.





Călin Popescu Tăriceanu a anunțat, de asemenea, că cele două comisii juridice ale Parlamentului urmează să analizeze care sunt modificările legislative necesare pentru transpunerea rezultatului referendumului pe justiție din 26 mai.





„Astăzi (marți-n.r) la Biroul Senatului și cred că și la Cameră, comisiile juridice vor primi însărcinarea să analizeze care sunt modificarile legislative sau constituționale necesare pentru transpunerea rezultatului referendumului. Mi se pare un punct important. Trebuie acționat cât se poate de repede”, a conchis Tăriceanu.





Liderul ALDE a declarat săptămâna trecută că va propune vot anticipat pentru alegerile electorale. Astfel, secțiile de vot vor fi deschise timp de o săptămână în diaspora pentru ca toți românii să își exercite dreptul la vot.





În acest context, Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a anunțat că va chema toți ambasadorii la discuții pentru a analiza desfășurarea alegerilor din 26 mai și le va prezenta acestora propunerea votului anticipat.