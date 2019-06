Fifor: PSD va transpune rezultatul referendumului în legislație și nu va tergiversa rezultatul din 26 Mai, așa cum face președintele

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, a anunţat, vineri, pe Facebook, că social-democraţii vor susţine pactul politic propus de preşedintele Klaus Iohannis doar în cazul în care "va fi construit în avantajul cetăţenilor României". De asemenea, acesta îl acuză pe liderul de la Cotroceni că amână transpunerea rezultatului referendumului în legislație și că negociază cu partidele referendumul.

”PSD nu cade în capcana președintelui Klaus Iohannis și va susține Pactul politic propus de acesta, doar dacă va fi construit în avantajul cetățenilor României! Condițiile PSD, transmise deja Președintelui României, în vederea semnării unui Acord Politic Național, întăresc și oferă substanță unui demers care TREBUIE să fie în avantajul cetățenilor. Referendumul votat în 26 Mai de populație nu poate și nu trebuie să fie negociat între politicieni. De ce pune președintele Iohannis rezultatele referendumului într-un document care să fie negociat de partide? Voința românilor nu este negociabilă. PSD va transpune rezultatul referendumului în legislație și nu va tergiversa rezultatul din 26 Mai, așa cum face președintele”, a scris Fifor pe Facebook.





Totodată, Fifor a completat că ”un acord politic pentru consolidarea parcursului european al României nu are cum sa nu includă elemente esențiale, precum necesitatea unei Europe cu o singură viteză, ori eliminarea dublului standard, așa cum PSD a propus deja. Condițiile noastre rămân aceleași și suntem dispuși sa sprijinim doar un Pact in favoarea României! PSD este singurul partid care a propus o listă de principii care sa fie incluse in Pact. Președintele Iohannis nu s-a pronuntat încă asupra lor. Asteptam sa motiveze de ce nu accepta propuneri in avantajul României. De ce nu vrea președintele Iohannis sa avem o Europa cu o singura viteza? De ce nu vrea eliminarea standardelor duble? Sunt întrebări la care așteptăm răspuns”.

Purtătorul de cuvânt al PSD mai spue că Iohannis le poate cere ambasadorilor să identifice urgent locuri noi pentru organizarea secțiilor de votare la alegerile prezidențiale, precizând că Guvernul va aproba imediat propunerile ambasadorilor.

„Cat privește blocajul votului din Diaspora, cheia este la Klaus Iohannis! În calitate de șef al diplomației române, șeful statului, le poate solicita ambasadorilor, numiți chiar de dânsul, să identifice de urgență locații noi pentru organizarea de secții de votare pentru viitoarele alegeri. Guvernul României va aproba imediat aceste propuneri ale ambasadorilor numiți de președintele Klaus Iohannis. PSD îi solicită Presedintelui României sa se implice in mod real pentru românii din Diaspora, nu doar să își atace adversarii politici. Cade in sarcina dansului sa centralizeze si sa le ceara ambasadorilor necesarul de sectii suplimentare (inclusiv locatiile). Guvernul va finanta si va asigura organizarea lor!”, a conchis Mihai Fifor.

Reacția lui Fifor vine după ce președintele Klaus Iohannis a spus vineri despre pactul propus partidelor că "PSD face fițe” deoarece are "o majoritate toxică" în Parlament, iar "până când această majoritate pesedistă toxică nu este înlocuită în Parlament, lucrurile se vor schimba greu”.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la finalul consultărilor cu partidele în urma rezultatelor referendumului și alegerilor europarlamentare că a decis să invite partidele politice parlamentare să semneze un acord național pentru consolidarea parcursului european al României. Acest pact politic ar urma să prevadă transpunerea în legislație a interdicției amnistiei și grațierii și a interdicției de adoptare a Ordonanțelor de Urgență în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională. De asemenea, în acest acord politic ar urma să fie menționat că legile justiției și Codurile penale vor fi revizuite numai în acord cu avizele Comisiei de la Veneția și ale Comisiei Europene.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la finalul ședinței coaliției de guvernare, că vor exista amendamente la pactul propus de președintele Klaus Iohannis pentru consolidarea parcursului european al României.