Firea, despre Congresul din 29 iunie: Coincidență sau nu, eu chiar în acea perioadă voi fi în spital

”Încep răspunzându-vă altfel, în primul rând să vă explic votul meu. Nu îmi abandonez niciodată aliații și camarazii de luptă, în sensul pozitiv al cuvântului, nu peiorativ. Acum câteva luni, împreună cu domnul Paul Stănescu și alți colegi de-ai mei am atras atenția conducerii de atunci a partidului că lucrurile nu se îndreaptă spre o direcție bună în ceea ce privește managementul PSD și modul în care este condus, am fost cu toții pedepsiți, care excluși, care luate funcții și așa mai departe”, a afirmat Gabriela Firea, la finalul CEx al PSD de vineri.Președintele interimar al PSD București a adăugat că nu era importantă organizarea „pe un colț de masă” a unui Congres în două-trei săptămâni pentru alegerea unui nou președinte al partidului.„Acum am avut un alt punct de vedere și mi l-am susținut. Nu cred că calitatea noastră era să organizăm pe picior, pe un colț de masă un Congres atât de important pentru alegerea președintelui partidului în două-trei săptămâni. Coincidență sau nu, eu chiar în acea perioadă voi fi în spital, am o operație chirurgicală de făcut și oricum nu puteam participa. Am susținut opinia domnului Stănescu și o susțin în continuare că acum gândul nostru trebuie să fie doar la cetățeni, membri sau nemembri ai PSD, să refacem organizațiile, să ne regrupăm și să tragem învățămintele de pe urma acestui vot”, a completat Firea.Întrebată despre modul de conducere al Vioricăi Dăncilă și asemănarea acesteia cu fostul președinte Liviu Dragnea, Gabriela Firea a răspuns: „Am luat cuvântul alături de colegii mei și nu vreau să îmi spun opinia în fața camerelor pentru că asta ar însemna că se constituie un posibil atac, se ating anumite sensibilități și ar însemna să începem un conflict pe care nu mi-l doresc”.”Au fost circa 30 de voturi pentru Congresul din 29 iunie, la care nu voi putea participa din motive de sănătate, trei voturi împotrivă, eu, domnul Stănescu și domnul Ciolacu, și patru abțineri”, a conchis Firea.