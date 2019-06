Remanierea și moțiunea de cenzură pe agenda ședinței Coaliției. Ce miniștri se află pe lista remanierii extinse

Surse oficiale au declarat pentru HotNews.ro că premierul Viorica Dăncilă a discutat miercuri cu președintele Klaus Iohannis despre propunerile pentru conducerea ministerelor ale căror interimate urmează să expire în această săptămână. Potrivit surselor citate, preşedintele i-a transmis că va da un răspuns curând în această privinţă.





La sfârșitul lunii mai, premierul a trimis preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor miniştri de la Justiţie - Ana Birchall, Fonduri Europene - Roxana Mânzatu şi de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni - Natalia Intotero şi pentru funcţia de vicepremier pentru parteneriate strategice - Titus Corlăţean.







Președintele a anunțat că nu este de acord cu propunerea făcută de Coaliție pentru postul de vicepremier - Titus Corlățean.





Surse de la vârful PSD au declarat pentru HotNews.ro că în interiorul partidului s-a discutat despre o nouă propunere pentru portofoliul de vicepremier fiind vehiculate mai multe variante. Deputatul PSD Angel Tîlvăr și Victor Negrescu sunt numele pe care conducerea PSD le va propune liderilor din teritoriu, vineri, în ședința Comitetlui Executiv.







De asemenea, în ultima perioadă s-a discutat intens atât în interiorul PSD cât și la ALDE despre o remaniere extinsă. Nume ca Teodor Meleșcanu, Anton Anton, Grațiela Gavrilescu de la ALDE sau Carmen Dan, Ecaterina Andronescu, Răzvan Cuc, Petre Daea s-ar afla pe lista potențialilor remaniați. Potrivit surselor HotNews.ro, remanierea extinsă este dorită de liderii Coaliției, dar după ce se va dezbate și vota moțiunea opoziției.







De alfel, președintele executiv al PSD, Paul Stănescu, a declarat într-o emisiune la Antena 3 că cel mai probabil partidul va veni cu o remaniere mai amplă după moțiunea de cenzură. Social-democratul a precizat că la ședința CEx se va discuta acest lucru.





Un alt subiect pe ordinea de zi a Coaliției este și depunerea moțiunii de cenzură. Liderii PSD și ALDE discută despre strângerea rândurilor și fac calcule pe ce parlamentari se pot baza. De altfel, PSD-ALDE are majoritate în Parlament, mai exact deține 240 de voturi cu șase mai mult de jumătate plus unu (234) din numărul de mandate de parlamentari. Pentru a fi adoptată o moțiune de cenzură Opoziția are nevoie de 234 de voturi iar în prezent PNL-USR-PMP au 150 de parlamentari. De altfel dacă UDMR și PRORomânia s-ar alătura demersului ar strânge 207 voturi insuficiente pentru căderea Guvernului.