Tăriceanu, după ce Iohannis a propus partidelor parlamentare un pact politic: Vrea să ne învețe pe noi la București cum e cu șmecheriile

Tăriceanu a afirmat că se aștepta ca șeful statului, venind de la Sibiu, să ne învețe „comportamentul nemțesc, ein mann ein wort”, dar în schimb președintele „vrea să ne învețe pe noi la București cum e cu șmecheriile”.„România nu are nevoie de șmecheri”, a continuat liderul ALDE, înainte de a adăuga ca Iohannis nu a făcut „nici cea mai mică mențiune în legătură cu acest subiect” la consultările pe care le-a avut cu partidele la Cotroceni.În opinia sa, „acest anunț” legat de semnarea unui pact cu partidele politice „nu face decât să deturneze sensul referendumului” care a fost legat de teme de justiție „și nu a fost vorba de parcursul european al României și orientarea pro-europeană, pe care nu cred că am pus-o cineva în discuție”.„Parcă ne-ar face o propunere coaliției ALDE-PSD să-l susținem la alegerile prezidențiale. E puțin cam mult să fie și arbitru, și jucător, să aibă și mingea, nu se poate e mult prea mult”, a mai spus Tăriceanu.Reacția sa vine după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la finalul consultărilor cu partidele în urma rezultatelor referendumului și alegerilor europarlamentare că a decis să invite partidele politice parlamentare să semneze un acord național pentru consolidarea parcursului european al României.Acest pact politic ar urma să prevadă transpunerea în legislație a interdicției amnistiei și grațierii și a interdicției de adoptare a Ordonanțelor de Urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională. De asemenea, în acest acord politic ar urma să fie menționat că legile justiției și Codurile penale vor fi revizuite numai în acord cu avizele Comisiei de la Veneția și ale Comisiei Europene.