Ponta, după ce Antena 3 a prezentat o fotografie cu el la masă cu Dan Barna, la Bruxelles: Exact la aceeași masă am avut discuții cu reprezentanți PSD și PNL, securiștii au dat doar poza cu Barna / Dan Barna: Fake news

Victor Ponta a publicat și această fotografie pe contul său de Instagram:





Victor Ponta a mai spus că a mulțumit ambelor grupuri pentru invitația de a activa în cadrul acestora și că va decide „în cel mai scurt timp ce este mai bine pentru România și pentru ProRomânia”.



Antena 3 a prezentat miercuri această fotografie, alături de textul:



„Liderul USR, Dan Barna, a fost surprins la Bruxelles la o întâlnire cordială cu Victor Ponta, liderul Pro România.



Tema discuției a fost legată, probabil și de viitoarea afiliere a Pro România în Parlamentul European, dar și de disputele interne, acolo unde USR ar dori o opoziție unită pentru moțiunea de cenzură”.





Dan Barna: Fake news



Dan Barna a caracterizat fotografia distribuită de Antena 3 drept „fake news”, precizând că a discutat cu Victor Ponta un sfert de oră, despre susținerea moțiunii de cenzură și candidatura lui Peter Eckstein Kovacs ca Avocat al Poporului.



„Foarte frumoasă poza cu mine și cu Ponta, dar cred că are nevoie și de un context mai clar pentru a nu mai genera titluri fake news. Sunt zilele astea la Bruxelles pentru discuțiile pe marginea formării noului grup En Marche - ALDE - USR PLUS. M-am întâlnit cu Victor Ponta care era și el aici și am avut o discuție 15 minute în care i-am cerut sa susțină moțiunea de cenzură și Pro România sa îl susțină pe Peter Eckstein Kovacs ca Avocat al Poporului”, a scris Dan Barna, tot pe Facebook.



„Da, am discutat despre aceste subiecte pentru că sunt două teme pentru care avem nevoie de toate voturile și este normal să vorbim între noi. Nu am negociat, nu am făcut și desfăcut guverne, nu am vândut pielea ursului din pădure. I-am spus ca e de dorit ca poziția anti PSD pe care o declară public să fie urmată și de niște fapte (și voturi) concrete. A fost o discuție firească, una care ar fi trebuit să se desfășoare în Parlament, dar pentru că eram amândoi aici, a avut loc la Bruxelles. Cam atât de pe frontul de Vest”, a adăugat el.







„Adevărații SECURIȘTI au arătat la televizor o poză de la o cafenea din interiorul Parlamentului European în care mă aflam alături de liderul USR Dan Barna. Fac precizarea că exact la aceeași masă am avut discuții cu mulți alți reprezentanți ai PSD și PNL dar securiștii au dat doar poza cu Barna”, a explicat Ponta, înainte de a adăuga:„Dacă vreți poze “picante” vă dau eu poza din momentul în care m-am întâlnit cu Traian Băsescu la intrarea în Parlamentul European! Este chiar haioasă! Vreți Securiștilor?”.