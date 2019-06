Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European

Europarlamentarul român a obținut votul a 141 de colegi din 158 de voturi valabil exprimate. Grupul PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European, cu un număr total de 179 europarlamentari.





În calitate de vicepreședinte, Siegfried Mureșan va fi parte a președinției Grupului PPE din Parlamentul European alături de președintele grupului și de ceilalți 9 vicepreședinți. Președinția are rolul de a conduce Grupul PPE, potrivit unui comunicat de presă remis HotNews.ro.„Acest vot dat de europarlamentarii PPE reprezintă și un vot de încredere pentru România. Grupul PPE a fost cel mai mare grup înainte de alegerile europarlamentare, am câștigat alegerile și suntem în continuare principala forță politică a Uniunii Europene. Grupul PPE este singura forță politică ce poate asigura stabilitate la nivelul Uniunii și care are soluții la problemele oamenilor”, a declarat europarlamentarul PNL, citat în acest comunicat.Din această poziție, Siegfried Mureșan își propune „o Uniune Europeană care să rezolve problemele oamenilor, care să livreze ceea ce așteaptă oamenii de la ea”, „mai multă siguranță și mai multe locuri de muncă”.„Noi, Partidul Național Liberal, am câștigat alegerile europarlamentare în România. Familia noastră politică, PPE, a câștigat alegerile la nivel european. Noi, delegația română în PPE, am ajuns a treia cea mai mare delegație din grup. Suntem o delegație mare într-un grup mare. Aceste lucruri reprezintă o garanție că vom putea obține beneficii concrete pentru România la nivel european”, a mai spus Siegfried Mureșan.