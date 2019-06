Hunor a prezentat președintelui cum vede UDMR rezolvarea în cazul Valea Uzului: Scoaterea a ceea ce s-a construit ilegal în cimitir și extinderea cimitirului cu o nouă parcelă

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți, după consultările cu președintele Klaus Iohannis de la Cotroceni, că i-a prezentat acestuia cum vede problema cimitirului din Valea Uzului și o posibilă rezolvare. De asemenea, Kelemen Hunor a transmis că Guvernul trebuie să găsească o soluție, relatează Mediafax.

"Am mai discutat și despre problema Valea Uzului. Am spus președintelui cum se vede în acest moment. Am spus cum vedem noi rezolvarea situației prin restabilirea ordinii și prin scoaterea a ceea ce s-a construit ilegal în cimitir, extinderea cimitirului cu o nouă parcelă. Este o soluție elegantă. Nimeni nu se opune să existe pentru memoria soldaților români undeva în acea zonă, chiar lângă cimitirul actual, o construcție, dar nici pentru amintirea soldaților români nu este benefic să se știe că sub aceste cruci există soldați dintr-o altă armată, din armata austro-ungară, îngropați. Executivul trebuie să găsească o soluție, este responsabilitatea Executivului. Acolo unde legea a fost încălcată, ordinea legală trebuie restabilită. De aceea există Guvern. Acest lucru i-am spus și președintelui", a declarat Kelemen Hunor.

El a mai transmis că, momentan, președintele Iohannis nu a dat celor de la UDMR un răspuns.

"Am văzut astăzi (marți-n.red.), Prefectura din Bacău deja a somat Primăria din Dărmănești să intre în legalitate, fiindcă toate hotărârile luate de ei legat de acest cimitir sunt ilegale. Ne-a ascultat dl președinte, dar răspunsul nu l-am primit. Nu am așteptat de la el în acest moment dar am considerat că trebuie să știe ce credem noi despre acest caz, care nu ne aparține în sensul că nu noi am venit cu această problemă. Noi ne-am trezit în aprilie, înainte de începerea campaniei electorale, că acolo cineva construiește ceva", a afirmat liderul UDMR.

Joi, Kelemen Hunor a declarat, la Cluj-Napoca, într-o conferință de presă la finalul Consiliul Permanent al UDMR care a efectuat o analiză a alegerilor europarlamentare, că acest text va cuprinde, printre altele, și referiri la soluționarea situației Cimitirului Eroilor din Valea Uzului.

Decizia interzicerii accesului în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, pentru prevenirea apariției unor incidente, luată de Consiliul Local al comunei Sânmartin, județul Harghita, a fost atacată în contencios administrativ de Prefectura Harghita.

Consiliul Local al comunei Sânmartin, județul Harghita, decisese interzicerea accesului în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, pentru prevenirea apariției unor incidente. Primarul comunei Sânmartin, Gergely Andras, inițiatorul proiectului de hotărâre, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că speră ca problema legată de Cimitirul Eroilor din Valea Uzului să fie soluționată în 30 de zile, cât durează interdicția.

La începutul lunii mai, liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să oprească denigrarea memoriei soldaților maghiari și să intervină pentru oprirea deciziei Primăriei Dărmănești de amplasare a mormintelor soldaților români într-un cimitir din Harghita, unde sunt îngropați soldați maghiari. Potrivit UDMR, cimitirul militar aparține comunei Sânmartin și a fost renovat din resursele proprii ale primăriei, din donațiile Ministerului Ungar al Apărării și din contribuții ale unor persoane fizice, fiind amplasate aproximativ șase sute de cruci din lemn, pe care au fost inscripționate numele soldaților maghiari uciși în bătăliile din Valea Uzului.

Ulterior, toate cele 52 de cruci ale eroilor români, dar și monumentul din Cimitirul Valea Uzului, au fost acoperite cu saci negri de plastic, iar polițiștii băcăuani au declanșat o anchetă, în timp ce, vinerea trecută, cu doar două zile înainte de alegerile europarlamentare, UDMR a anunțat suspendarea protocolului de colaborare cu coaliția PSD-ALDE până la soluționarea situației cimitirului din Valea Uzului.