Kelemen Hunor: Suntem pregătiţi pentru a susţine o moţiune de cenzură

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că parlamentarii Uniunii sunt pregătiţi să susţină o moţiune de cenzură, însă a arătat că în prezent nici cu senatorii şi deputaţii formaţiunii sale nu există majoritate pentru ca moţiunea să fie adoptată, relatează Agerpres.

"O moţiune de cenzură este binevenită oricând, în fiecare sesiune parlamentară. Nu neg că noi am avut discuţii cu PNL şi USR în aceste zile. Am făcut matematică cu ei. Nu există 233 de voturi nici cu noi, dar acest lucru nu trebuie să conteze, până la urmă moţiunea de cenzură este un instrument constituţional de a controla Guvernul şi de a da jos Guvernul. Aseară, când am stat şi am calculat, majoritate nu există. (...) Când va exista un text, aşa mi-au promis colegii din PNL, trimit textul şi la noi, şi la USR, noi probabil că vom avea propunere de text în continuarea textului propus de ei. Trebuie văzut dacă ei vor accepta sau nu şi în funcţie de această discuţie se poate merge mai departe. Suntem pregătiţi pentru a susţine o moţiune de cenzură. Nu avem o problemă", a spus Kelemen Hunor după consultările delegaţiei UDMR cu preşedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni.





El a precizat că subiectul moţiunii de cenzură nu a fost discutat la întâlnirea cu şeful statului.