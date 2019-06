Barna: Am discutat cu președintele Iohannis și nominalizarea lui Kovacs ca Avocat al Poporului / Coagulăm o susținere pentru acesta

Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, la Cotroceni, că a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziția de Avocat al Poporului. El a mai spus că o eventuală susținere a PSD ar reprezenta ”semn de întoarcere spre normalitate pentru România”, relatează Mediafax.

”Am discutat și cu președintele de propunerea USR ca Peter Eckstein Kovacs să fie nominalizat și să fie susținut pentru poziția de Avocat al Poporului. Coagulăm în momentul de față o susținere parlamentară destul de mare pentrui dl. Kovacs”, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni dan Barna.

El a mai spus că PNL și UDMR sunt de acord cu această propunere.

”Vom avea în perioada următoare discuții și cu dl. Ponta și cred că ar fi o decizie înțeleaptă și o decizie prin care și PSD, dacă ar accepta-o, ar putea să mai dea un semn de întoarcere spre normalitate pentru România”, a adăugat Barna.

Senatorul USR Mihai Goțiu a anunțat, pe pagina lui de Facebook, că opoziția va susține un candidat unic la funcția de Avocat al Poporului.

„M-au întrebat prieteni, să le confirm dacă e adevărat sau nu că USR, PNL și PMP îl susțin pe Eckstein-Kovacs Peter pentru funcția de Avocat al Poporului, în condițiile în care mandatul lui Victor Ciorbea a expirat în această lună. Da, e adevărat. (…) Am discutat acest lucru cu colegii din USR și am ajuns la concluzia că este o idee cât se poate de binevenită, urmând să reluăm discuția pe tema asta, după alegeri. Ceea ce s-a și întâmplat, astăzi (ieri- n.r.). Nu am participat la discuțiile liderilor grupurilor din opoziție, de la Camera Deputaților, dar mi s-a confirmat că și cei de la PNL, și cei de la PMP au considerat benefică și viabilă propunerea”, a scris senatorul pe rețeaua de socializare.

Eckstein Kovacs Peter a fost senator din partea UDMR până în anul 2008, iar între anii 2009 - 2011 a fost consilierul fostului președinte Traian Băsescu. Eckstein este unul dintre membii fondatori ai UDMR și a condus platforma liberală din cadrul Uniunii.