UPDATE Cristian Bușoi demisionează de la șefia PNL București, liderii de la sectoare se retrag și ei. „Și conducerea națională a partidului este responsabilă pentru scorul PNL la București”.”

Într-un comunicat de presă, Cristian Bușoi susține că „cel mai înțelept este să ne retragem”.„PNL are nevoie de unitate, a câștigat alegerile europarlamentare și nu dorim discuții în contradictoriu în Biroul Politic și nu dorim să punem președinții din țară să aleagă între conducerea partidului și solidaritatea cu organizația București. De aceea, am decis ca cel mai înțelept este să ne retragem. Voi rămâne implicat în organizația PNL București și voi rămâne activ în dezbaterile privind temele pe București”, arată Bușoi.Europarlamentarul susține să a reușit totuși să dubleze numărul de voturi obținute de PNL în București, chiar dacă procentual partidul stă prost în Capitală. Mai mult, el spune că „si conducerea națională a partidului este responsabilă pentru scorul PNL la București”.„Am preluat organizația la 12% cu 74.041 de voturi la alegerile locale din 2016. La alegerile europarlamentate de anul acesta, PNL București a obținut 15,7%, adică 145.952 de voturi. Este o dublare a numărului de voturi. Dar, ca președinte al PNL București, eu și întreaga echipă de conducerea a PNL București ne asumăm responsabilitatea pentru scorul la București. Îmi asum răspunderea și pentru că sunt de 23 de ani în PNL și am făcut mereu ceea ce a fost cel mai bine pentru PNL”, precizează el.Decizia vine în contextul în care liberalii voiau înlocuirea conducerii organizației de la București pentru rezultatele slabe la ultimele rânduri de alegeri.Liberalii se vor reuni luni pentru a face o analiză a scorurilor obținute de filialele partidului, iar în acest context, Rareș Bogdan l-ar putea înlocui pe Cristian Bușoi la șefia PNL București.

Președinții filialelor PNL de sector nu exclud varianta unei demisii în bloc de la șefia oganizațiilor liberale, a declarat, pentru Mediafax, liderul PNL Sector 4, Răzvan Sava.

Întrebat duminică de MEDIAFAX dacă este luată în calcul o demisie în bloc a liderilor PNL de la sectoare, Răzvan Sava a răspuns: „Da, aceasta este o variantă care se vehiculează, dar nu este chiar ultima variantă”.

Chestionat dacă se așteaptă la decizii de demitere a liderilor organizațiilor liberale, luni în BEX, Sava a spus că va fi făcută o analiză cu privire la scorurile obținute de PNL București și filialele de sector la alegerile europarlamentare, însă „orice este posibil”.

„Se va face o analiză din care se vor analiza inclusiv datele obținute pe București, obținute de către filiala București și cele de sector. Vom vedea mâine (luni – n.r.) ce se va întâmpla, discuțiile care vor avea loc în BEX și hotărârea care va fi luată. Așteptăm analiza ca să vedem despre ce e vorba. Orice este posibil. În urma analizei se va lua o hotărâre, dacă rămân în aceeași configurație Bucureștiul sau nu. Încă nu este nimic sigur. Nu au fost cerute demisii încă”, a explicat liderul PNL Sector 4.

Cristian Bușoi conduce filiala PNL București, Victor Picu este lider PNL Sector 1, Anca Boagiu este președinte PNL Sector 2, Florin Alexe la PNL Sector 3, Răzvan Sava la PNL Sector 4 , Cristian Marian Olteanu la PNL Sector 5 iar Cornel Pieptea la PNL Sector 6.