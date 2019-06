Nicolae Robu: Susțin scutirea de impozit pe venit în IT / Nu e niciun scandal în PNL

Nicolae Robu a ținut să sublinieze, în postarea de pe Facebook, că opinia sa pe acest subiect „nu are nimic de frondă la adresa nimănui”, că „nu e niciun scandal în PNL și, mai spune el, din discuțiile avute de-a lungul timpului cu liderul PNL Ludovic Orban știe că acesta „este adeptul fiscalității reduse, cum suntem, în general, noi, liberalii”.





Postarea lui Nicolae Robu:

Declarația sa vine în contextul afirmațiilor făcute sâmbătă, la Mediaș, de președintele PNL, Ludovic Orban, care a spus că lui nu i se pare normal ca cei care lucrează în IT să fie scutiți de plata impozitului pe venit . „Orice venit trebuie impozitat. Nu poți să creezi facilități fiscale care îmbracă forma unor privilegii”, a afirmat Orban.NU E NICIUN SCANDAL ÎN PNL!PNL este un partid democratic, ce pune în centrul doctrinei sale individul, cu drepturile, nevoile și specificitățile sale, nicidecum uniformitatea în gândire și simțire.Sunt uimit să văd cum este prezentată declarația mea pe tema scutirii de impozit pe venit pt angajații din IT, dată Agerpres. Ea nu are nimic de frondă la adresa nimănui. Face doar publică, o dată în plus, opinia mea pe subiectul în speță. Iat-o, în integralitatea ei, asumată ca atare:“Nu cunosc declarația d-lui Președinte Ludovic Orban și nici contextul ei. Deci, nici nu vreau să o comentez. Pot, însă, să vă spun fără ezitare că eu știu din discuții în timp cu dl Președinte Ludovic Orban că dânsul este adeptul fiscalității reduse, cum suntem, în general, noi, liberalii. Dacă vreți să cunoașteți părerea mea despre scutirea de impozit pe venit în IT, atunci iarăși fără ezitare vă spun că susțin această scutire. O susțin pt că privind lucrurile multicriterial, ea este categoric benefică, aducând României beneficii mult mai mari, unele indirecte, altele extrafinanciare, decât neîncasările directe, cu titlul de impozit pe venit, conexe fiscalizării activității de IT. Ca profesor universitar în IT, cunosc potențialul României în domeniu și vă asigur că e uriaș. Noi trebuie să-l valorificăm aici, la noi acasă, aducând în România angajatori -iar fără facilități nu reușim asta la maxim- și nu disipându-l pe diverse meridiane, mai ales că e format din tineri. Deci, dacă vreți, profesorul de IT Robu își dorește ca studenții lui, IT-iștii de azi și de mâine să rămână acasă și să producă prosperitate pt ei și pt țară.”P.S. În filmuleț, sunt viitori IT-iști, la un examen cu mine