Ciolacu (PSD): Suntem pregătiţi pentru moţiunea de cenzură, avem o majoritate confortabilă împreună cu ALDE

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, la România TV, că majoritatea parlamentară PSD-ALDE este pregătită pentru moţiunea de cenzură pe care intenţionează să o depună în iunie partidele din opoziţie, el adăugând că majoritatea este asigurată chiar dacă UDMR va vota în favoarea moţiunii, potrivit Agerpres."Ţinând cont de votul cu care am fost eu ales, zic că suntem destul de pregătiţi. Sper că nu e nicio problemă. (...) Noi avem o majoritate confortabilă, iar moţiunea de cenzură, după cum bine ştiu, este votată de către ambele camere. Matematica arată că alianţa PSD cu ALDE, la Cameră şi Senat, avem majoritate. (...) Da, şi fără UDMR, oricum UDMR nu a votat vreodată la moţiunile de cenzură. Nu cred că este o problemă şi dacă se sucesc spre Opoziţie", a afirmat Ciolacu, într-o intervenţie telefonică la postul România TV.Întrebat dacă va rezista coaliţia majoritară şi în cazul unor noi parlamentari ai PSD şi ALDE care ar putea pleca spre partidele din opoziţia actuală, Ciolacu a răspuns că el consideră că fuga de parlamentari social-democraţi spre PRO România s-a încheiat."Cred că ce a fost de plecat, a plecat deja. Multe persoane au plecat emoţional, iar la altele a fost o exagerare şi o greşeală a partidului prin excludere. Eu am votat împotrivă la orice fel de excludere", a mai afirmat Marcel Ciolacu.Totodată, el a mai subliniat că prioritatea PSD în prezent este reorganizarea internă a partidului, precum şi "reconectarea la familia social-democrată europeană".El a mai arătat că este nevoie în luna iunie de un congres al partidului în care să se facă o modificare a statutului formaţiunii în privinţa prevederilor referitoare la alegerea şi revocarea preşedintelui partidului, pentru care în prezent este nevoie de vot al tuturor membrilor partidului. "Vom avea un congres cel puţin pentru desemnarea candidatului la Preşedinţie", a mai spus Marcel Ciolacu.Social-democratul Marcel Ciolacu a fost ales, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor în funcţia de preşedinte al acestui for. El a obţinut 172 de voturi "pentru" şi 120 ''împotrivă''.