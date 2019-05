UPDATE ALDE România s-a retras din ALDE Europa

Despre decizia ALDE a scris pe Facebook și Alin Mituța, membru PLUS, partid care alături de USR, a negociat cu grupul condus de Guy Verhofstadt participarea la noua forță centristă din Parlamentul European.„ALDE România nu mai este membru al partidului ALDE european, după ce nu a mai așteptat decizia iminentă de a fi exclus, retrăgându-se de bunăvoie. Așteptăm cu interes și decizia Socialiștilor europeni în legătură cu PSD, cu care au înghețat relațiile înainte de alegeri, dar și decizia PPE legată de iliberalii de la Fidesz. La fel ca România, Europa are nevoie să înceapă să-și construiască viitorul pe curat. Noi, USR PLUS, asta facem deja construind un nou grup politic care să revigoreze proiectul european și să-l scoată din stagnarea în care se află de mulți ani. Pentru prima dată de la intrarea în UE avem șansa de a conta cu adevărat în Europa”, a scris Mituța.Liderul ALDE Europa, Guy Verhofstadt a participat la ultimul miting de campanie al Alianţei USR-PLUS.El a declarat că Europa este una a valorilor precum democraţia, libertatea, respectarea drepturilor cetăţenilor, a statului de drept şi a luptei anticorupţiei, valori care sunt în antiteză cu actualul Guvern PSD-ALDE.„Europa nu este doar o monedă. Europa este în primul rând o comunitate a valorilor umane şi a principiilor precum statul de drept, lupta anticorupţie. Şi cu siguranţă că atunci când această corupţie este făcută de oameni cu funcţii înalte în stat vor crede că pot schimba legislaţia ca să scape. Această Europă a valorilor este una diferită de cea a actualului Guvern al României, diferită de Europa lui Viktor Orban. Am fost ieri (joi – n.r.) la Budapesta. Din fericire m-au lăsat să plec. Astfel sunt aici. Va fi o Europă diferită de cea a lui Kaczyński din Polonia. E o Europă care va apăra pretutindeni democraţia şi statul de drept”, a completat Verhofstadt.