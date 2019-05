Traian Băsescu, despre dosarul său CNSAS: Nu am de gând să fac un circ mediatic din el, ci am de gând să mă judec cât mai repede

”În timpul campaniei au apărut informații legate de descoperirea unor documente de la fosta Securitate. Am făcut afirmația că nu voi discuta despre ele decât după campanie și după ce CNSAS trimite documentele la Curtea de Apel, unde să ne judecăm. Pot să vă spun că documentele au fost din 2006 acolo și văd că a anunțat Rareș Bogdan acum că s-a trimis dosarul la instanță, la Curtea de Apel. Am verificat pe ECRIS și nu au apărut încă înregistrate. O să văd și o să mă pronunț, dar până la a mă pronunța trebuie să mă judec cu CNSAS”, a declarat Traian Băsescu, citat de Mediafax.El a mai spus că nu poate comenta mai multe despre dosar, pentru că nu a văzut ce conține dosarul.”Nu vă pot spune ce cuprinde dosarul pentru că nu l-am văzut. O să văd când e disponibil să fie văzut și o să mă pronunț public, deși nu am de gând să fac un circ mediatic din el, ci am de gând să mă judec cât mai repede”, a conchis Băsescu.Pe rolul Secției a VIII-a contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București a fost înregistrat, miercuri, dosarul privind stabilirea calității de colaborator al Securității. Dosarul a fost deschis la sesizarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.În şedinţa de la începutul lunii mai, membrii Colegiului au dispus trimiterea către secţia de contencios a Curţii de Apel Bucureşti o acţiune pentru a fi stabilit dacă fostul preşedinte Traian Băsescu a fost sau nu colaborator al Securităţii.De altfel, într-un comunicat transmis presei tot la acea vreme, CNSAS arată aceste informaţii, fără a fi precizat însă numele persoanei în cauză: „Colegiul a aprobat Nota de Constatare şi a dispus introducerea la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti a acţiunii în constatare pentru stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii, pentru următoarea categorie de persoane: - art. 3 lit. b, art. 5 alin.1 (deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European) – 1 persoană”.Fostul președinte Traian Băsescu a fost ales, duminică, europarlamentar pe lista PMP.