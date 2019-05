Geoană, după ce a fost invitat de Dăncilă la dialog: Inima mea rămâne alături de foștii colegi din PSD, dar planurile mele imediate nu includ revenirea în politica militantă

Fostul lider PSD Mircea Geoană i-a răspuns Vioricăi Dăncilă care l-a invitat la discuții în PSD, precizând că planurile sale imediate nu includ revenirea în politică, dar rămâne cu inima alături de social-democrați.





”Inima mea va rămâne întotdeauna fidelă social democrației, ideilor progresiste și valorilor democratice europene. Înțeleg și încurajez nevoia PSD de a depăși o perioada grea care, netratată cu curaj și responsabilitate, are potențialul de a pune sub semnul întrebării soarta acestui mare partid românesc. Rămân alături de foștii mei colegi și colege, însă planurile mele imediate nu includ revenirea în politică militantă”, a precizat Geoană, pe Facebook.







Președintele interimar PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat, miercuri, la Parlament, că atât Mircea Geoană, exclus din PSD, cât și alți colegi care vor să vină alături de PSD vor avea loc în formațiune, precizând că ea își dorește alături toți oamenii de bună credință.







Dăncilă a mai precizat să deocamdată nu a discutat cu Victor Ponta. "Nu avem o alianță cu Pro România, nu am discutat cu domnul Victor Ponta, deci nu am ce să spun în momentul în care nu am discutat", a spus ea, citată de Mediafax. Viorica Dăncilă a spus însă că îi așteaptă în partid pe toți cei care au rămas "cu sufletul alături de PSD".





Geoană a fost președinte PSD și candidat al partidului în alegerile prezidențiale din 2009, însă a pierdut în al doilea tur, în fața lui Traian Băsescu, în celebra noapte în care unele sondaje apropiate partidului îl dădeau câștigător. El a fost exclus din PSD în 2011, apoi a revenit, pentru ca ulterior să fie din nou dat afară.