Viorica Dăncilă îi așteaptă în PSD și pe Mircea Geoană, și pe alți colegi care „cu sufletul lor au rămas alături de social-democrați”

Dăncilă a mai precizat să deocamdată nu a discutat cu Victor Ponta. "Nu avem o alianță cu Pro România, nu am discutat cu domnul Victor Ponta, deci nu am ce să spun în momentul în care nu am discutat", a spus ea, citată de Mediafax.

Viorica Dăncilă a spus însă că îi așteaptă în partid pe toți cei care au rămas "cu sufletul alături de PSD".

"Faptul că vrem să deschidem larg porțile și cei care vor să vină alături de noi vor fi întotdeauna bineveniți. Binențeles că și Mircea Geoană și alți colegi care vor să vină alături de PSD vor avea loc. Eu îmi doresc toți oamenii de bună credință și care, chiar dacă au plecat din varii motive, sufletul lor a rămas tot alături de social-democrați", a declarat președintele interimar PSD.

În noiembrie 2011, Mircea Geoană a fost exclus din PSD.