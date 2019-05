Dăncilă, despre excluderile din vremea lui Dragnea: Poate atunci au fost greșeli mai multe

Premierul Viorica Dăncilă spune că probabil au fost mai multe greșeli în perioada în care formațiunea pe care acum o conduce interimar a luat decizii cu privire la excluderea unor membri. Luni, social democrații vor decide data congresului în care se va vota noua conducere, potrivit Mediafax.

"Nu aș vrea să fiu acum un judecător dacă au avut sau nu dreptate. După cum știți m-am opus atunci când s-a propus schimbarea lui Paul Stănescu ca vicepremier și ministru al Dezvoltării și consider că am procedat corect. Nu am fost de acord cu opinia să îi excludem din partid pe cei care sunt de acord sau nu cu noi", a declarat Viorica Dăncilă.

"Cred că este o alegere bună. Trebuie să ne unim forțele. Trebuie ca împreună să acționăm de acum încolo să înțelegem unde am greșit și să luăm măsurile care se impun. Poate atunci au fost greșeli mai multe. Poate că acel semnal de alarmă trebuia luat în calcul fără a trage pe cineva pe linie moartă. Poate trebuia să avem discuțiile în interiorul partidului. Cred că important e să învățăm din greșeli și să mergem mai departe", a mai spus Dăncilă.

Legat de congres, Dăncilă a spus: "Luni la 10.00 vom avea ședință de coaliție, ședință de Biroul Permament Național la ora 12.00 și vom stabili acolo când vom face Congresul. Trebuie să vedem dacă toate prevederile din statut sunt agreate sau dacă va trebui să facem modificări și apoi vom avea un Congres pentru a alege președintele partidului și desemnarea candidatului la prezidențiale. Probabil la sfârșitul lunii iunie".