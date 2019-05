Condițiile UDMR pentru susținerea unei moțiuni de cenzură. Cseke Attila: Problemele comunității maghiare trebuie să se regăsească într-un astfel de document

Întrebat, marți, care este poziția UDMR față de o eventuală moțiune de cenzură care ar fi depusă de Opoziție, Cseke Attila a spus că, în prezent, Uniunea nu mai are o colaborare parlamentară cu coaliția guvernamentală și nu mai susține coaliția PSD-ALDE.

„Grupurile parlamentare ale UDMR nu dispun de numărul necesar de voturi pentru a iniția a moțiune de cenzură, astfel încât aceasta nu poate veni decât din partea altor partide din opoziție. Am înțeles că PNL dorește o moțiune de cenzură. Legat de ceea ce ar face UDMR în cazul unei moțiuni de cenzură, noi, astăzi, nu mai avem o colaborare parlamentară cu coaliția guvernamentală, nu mai susținem coaliția. Evident că la o moțiune de cenzură, ne uităm în același timp și la textul acesteia, fiind important ce va conține moțiunea pentru că noi reprezentăm minoritatea maghiară din România și problemele comunității maghiare trebuie să se regăsească într-un document important cum este o moțiune de cenzură prin care se dorește căderea Guvernului. De exemplu, printre aceste probleme se numără soluționarea situației Cimitirului din Valea Uzului. La ora asta avem doar declarații ale unor oameni politici care doresc să aibă un dialog cu UDMR, noi suntem deschiși la dialog cu toată lumea, pentru că aceste probleme ale comunității maghiare e bine să fie cunoscute, dacă nu sunt cunoscute de acești politicieni. Dacă noi vom fi invitați la un dialog, la o dezbatere, vom spune <<da>> și vom exprima chestiunile care interesează comunitatea maghiară din România”, a spus Cseke.

Acesta a subliniat că, în conformitate cu procedura internă, în UDMR deciziile se iau întotdeauna în ședința reunită a grupurilor parlamentare, iar când se va ajunge într-o asemenea situație se va lua o decizie.

„Atunci când am fost la guvernare sau am susținut o coaliție guvernamentală, întotdeauna ne-am uitat dacă în programul de guvernare se regăsește un capitol referitor la drepturile minorităților etnice din România. Pentru UDMR este foarte important ce gândește cel care face textul moțiunii de cenzură sau, când a fost cazul, textul programului de guvernare, dacă are o deschidere față de problemele comunității maghiare din România, dacă aceste probleme primesc un oarecare răspuns în acest text. Ne vom uita la aceste lucruri”, a mai spus liderul grupului UDMR din Senat.

Biroul Executiv al PNL a decis, marți, depunerea unei moțiuni de cenzură la adresa guvernului Dăncilă până la finalul actualei sesiuni parlamentare, respectiv până la finalul lunii iunie.