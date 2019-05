Dăncilă: Merg la Bruxelles; o să discut cu Timmermans, cu omologii din Portugalia şi Spania, ca să reluăm relaţiile cu socialiştii europeni

De asemenea, ea a precizat că va avea discuţii telefonice cu omologii săi din Portugalia şi Spania pentru a relua relaţiile cu socialiştii europeni.Întrebată marţi, la finalul BPN al PSD, dacă a primit semnale din partea liderilor europeni după condamnarea lui Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a răspuns: "Nu am semnale, nu am discutat încă cu liderii europeni. Luni o să plec la Bruxelles şi o să am o întâlnire cu liderii europeni".De asemenea, întrebată ce se va întâmpla de acum înainte în privinţa relaţiilor cu socialiştii europeni, ea a spus: "Luni şi marţi voi merge la Bruxelles, voi discuta cu Frans Timmermans, voi discuta cu liderii europeni. Am să sun omologii mei din Portugalia, din Spania, astfel încât să putem să reluăm relaţiile cu socialiştii europeni".