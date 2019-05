Victor Boștinaru, PSD: Salvarea guvernului în fața valului uriaș de proteste din ianuarie 2017 se datorează unei acțiuni elaborată și implementată de mine

Social-democratul Victor Boștinaru, aflat la final de mandat în Parlamentul European, a scris, luni seara, pe Facebook, că cei care vor dori să „arate cu degetul spre Liviu Dragnea, să-l considere pe el singurul țap ispășitor” greșesc, pentru că nu au avut „forța” să îi spună liderului PSD adevărul, potrivit Mediafax.



”Apropo de patriotism, am constat că mai nou, în sfârșit partidul a selectat „adevărații patrioți” care să ne reprezinte la Bruxelles ca și cum delegația care tocmai își încheie mandatul n-a făcut nimic. Mi-e greu să primesc lecții de patriotism mai ales că am avut onoarea și șansa să pot servi interesele țării mele și am învățat că adevărații patrioți vorbesc puțin și fac mult pentru țara lor. Amatorilor le reamintesc un lucru de altfel cunoscut de către președintele partidului, de către primul-ministru (atunci șefa delegației PSD), de către ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu și de ministrul, Nicolae Bădălău, atunci președintele de atunci al Consiliului Național: salvarea guvernului în fața valului uriaș de proteste din ianuarie 2017 se datorează unei acțiuni elaborată și implementată de mine, în urma consultării cu dna Viorica Dăncilă, în contextul în care la București nu mai răspundea nimeni la telefon, ca și cum guvernul și partidul încetaseră să existe”, a încheiat Boștinaru.