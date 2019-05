Începe lupta pentru putere în PSD: cine sunt pretendenții la șefia partidului / Oprișan: Domnul Dragnea este istorie în România! Trebuia să plece demult

Urmează săptămâna cuțitelor lungi în PSD. Social-democrații sunt în stare de șoc fiindcă nu se așteptau să înregistreze un rezultat atât de slab la alegerile europarlamentare. De altfel, primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea este Marian Oprișan. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro că, după decizia de la Înalta Curte, probabil marți sau cel mai târziu miercuri, va fi convocată ședința Comitetului Executiv în care se va analiza rezultatul alegerilor și se va lua în discuție demisia lui Liviu Dragnea.







Social-democrații se așteaptă ca Dragnea să-și depună mandatul în ședința CEX. Potrivit surselor citate, cel mai probabil șefia partidului va fi preluată interimar de către premierul Viorica Dăncilă până la un eventual congres al partidului. De altfel, Dăncilă este susținută puternic și controlată de Paul Stănescu, cunoscut pentru relația sa bună cu liderii PSD din teritoriu.







"În partid întodeauna cel care a pierdut alegerile a pierdut și susținerea în partid. În spatele lui Dăncilă și Stănescu se vor alinia pe rând baronii locali ca Niculae Bădălău, Marcel Ciolacu, Gabriela Firea și Dumitru Buzatu", au explicat sursele Hotnews.ro.











Cum au reacționat liderii PSD la cald





Marian Oprișan: „Ce spune Liviu Dragnea în PSD după ce partidul a ajuns la 25% din voturi, nu cred că mai interesează pe nimeni. Îi doresc din toată inima și din tot sufletul meu ca mâine completul de la ÎCCJ să-l achite. Dar în viață știți cum e, faptele nu se comentează. După părerea mea, în acest moment luxul și prostia se plătesc. Domnul Dragnea este istorie în România! Trebuia să plece demult (...) Când te crezi stăpânul partidului, așa pățești. El tot timpul s-a crezut stăpânul partidului. Eu spus ce gândesc, iar miercuri ar trebui convocat un CEx în care să discutăm serios rezultatele alegerilor”.





Despre demisia lui Liviu Dragnea: "Aceste lucruri le discutăm în cadrul forurilor statutare ale partidului”.





Gabriela Firea: "Sunt surprinsă de declarația domnului Dragnea privind recomandarea mea ca posibil candidat al PSD la alegerile prezidențiale. Nu am discutat acest subiect cu domnia-sa nici acum și nici când eram în conducerea PSD. În anul 2016, domnul Dragnea m-a propus candidat la Primaria Capitalei și atunci nu numai că i-am mulțumit dar am și muncit pînă la epuizare. Am câștigat și am creat împreună cu echipa noastră un suflu nou, de succes, pentru parlamentare, unde m-am implicat fără rezerve pentru partid și implicit pentru președintele acestuia, la fel ca mulți colegi primari din țară" (Facebook)







Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui: "Scorul PSD este neașteptat pentru noi, însă în condițiile unei campanii electorale desfășurate de-a lungul acestor săptămâni de zile, care a orientat electoratul către această formulă, cred că trebuie să acceptăm, să așteptăm rezultatele finale, să vedem exact cum se vor poziționa partidele și evident, în funcție de asta, se vor distribui locurile pentru Parlamentul European” ( RFI).









Primarul PSD al Brăilei,Marian Dragomir: "Dragnea, demisia! Un partid mare trebuie să fie condus de un preşedinte fără probleme de imagine, care să nu ostilizeze românii împotriva propriului partid. Eu i-am solicitat demisia lui Dragnea încă din septembrie 2018, în repetate rânduri, pentru că a reuşit să aducă ostilitate unui partid întreg prin măsurile pe care le-a luat. Astăzi nu a fost neapărat un vot împotriva PSD, ci un vot împotriva preşedintelui PSD, Liviu Dragnea. Din păcate, prin măsurile pe care le-a luat, prin faptul că s-a vorbit doar de legile justiţiei, a ostilizat întreaga populaţie a României. Lucrul acesta noi l-am menţionat în nenumărate rânduri, inclusiv la conferinţa de alegeri care a avut loc la Brăila şi am avut un mesaj foarte tranşant şi atunci şi acum am la fel", a declarat, pentru AGERPRES, Marian Dragomir.

La nivel oficial, baronul de Vrancea, Marian Oprișan a fost primul care a cerut demisia lui Dragnea și asumarea eșecul alegerilor. "Marian Oprișan își dorește șefia partidului și va emite pretenții la primul congres al partidului. Pănă atunci se vor purta negocieri și se vor contura taberele pretendenților la șefia partidului. PSD riscă să intre într-o luptă viscerală pentru putere. Lia Olguța Vasilescu este un al doilea lider interesat de șefia partidulu", au explicat sursele citate.: "E vorba despre votul românilor, dar vă reamintesc, căderea unui guvern se face prin moțiune de cenzură. Nu am de ce să îmi dau demisia. Am în spatele meu atâția români care și-au pus încrederea în noi, acest guvern. Categoric au incredere în noi. S-a votat pentru europarlamentare, nu s-a votat pentru parlamentare."Să vedem cifrele finale, nu este un succes. Eu cred că trebui făcută o analiză serioasă a situației. De subliniat unde sunt greșelile foarte serioase. Eu cred că Dragnea își va depune demisia”.