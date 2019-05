Gabriela Firea refuză propunerea lui Dragnea de a candida la prezidențiale: Am fost transformată în sac de box / Prognoză: Este pericolul ca stânga romanească să dispară ca PNȚ-CD

Gabriela Firea s-a declarat surprinsă, într-o postare pe Facebook, de declarația lui Liviu Dragnea, care a spus că analiza privind candidatul PSD la prezidențiale ar trebui făcută ”între Gabriela Firea și Tăriceanu”, dar nu vrea să candideze la președinție. Aceasta a mai scris că există pericolul ca ”stânga romanească să dispară așa cum, acum aprope 20 de ani, a dispărut un partid istoric - PNȚ-CD”, subliniind PSD trebuie să” recapete încrederea românilor”. ”Să se reorganizeze, să se relanseze și abia apoi să-si voteze candidatul pentru alegerile Prezidențiale”, a mai scris Firea, care spune că nu a fost surprinsă de procentele de la exit-poll. ”Este o consecință a deciziilor și comportamentului din ultimii doi ani, cel puțin”, a mai scris primarul general al Capitalei.

Firea s-a plâns că a fost transformată într-un sac de box după câștigarea alegerilor parlamentare din 2016.

Postarea integrală a Gabrielei Firea:

Sunt surprinsă de declarația Domnului Dragnea privind recomandarea mea că posibil candidat al PSD la alegerile prezidențiale. Nu am discutat acest subiect cu Domnia-să nici acum și nici când eram în conducerea PSD.

În anul 2016, Domnul Dragnea m-a propus candidat la Primăria Capitalei și atunci nu numai că i-am mulțumit dar am și muncit pînă la epuizare. Am câștigat și am creat împreună cu echipa noastră un suflu nou, de succes, pentru parlamentare, unde m-am implicat fără rezerve pentru partid și implicit pentru președintele acestuia, la fel că mulți colegi primari din țară.

După câștigarea alegerilor parlamentare din 2016, din păcate, am fost tranformată în sac de box. Unii miniștrii mi-au spus, după ce au fost schimbați, că nu au ajutat Primăria Capitalei pentru că nu era dat un ok de “sus”, că să “nu crească Firea în sondaje”.

Au fost boicotate proiecte ale Bucureștiului de către unii membri ai guvernelor care s-au succedat și am fost și sunt blocată de PNL și USR în Consiliul General. Cum ar fi arătat azi scorul PSD dacă erau îndeplinite promisiunile din campaniile electorale atât în Capitală, cât și în întreagă țară?

Sănătatea mea, în ultimele șase luni, a atârnat de un fir de ață. Am avut mai multe intervenții și o operație dificilă iar în vara această mai urmează una complexă, sper finală.

Consider că PSD, în forurile statutare, trebuie să-și decidă candidatul la Prezidențiale. Nu mi-am dorit și nu îmi doresc să preiau conducerea PSD. Nu mi-am dorit și nu îmi doresc să candidez la Președinție. Îmi doresc, însă, să am sănătate și susținere, să finalizez cu bine proiectele pentru București.

PSD va trebui să depună eforturi, în perioada următoare, să recapete încrederea românilor. Să se reorganizeze, să se relanseze și abia apoi să-și voteze candidatul pentru alegerile Prezidențiale.

Am văzut și eu, că toată țară, procentele de la exit-poll. Nu sunt surprinsă! Este o consecință a deciziilor și comportamentului din ultimii doi ani, cel puțîn.

În momentul în care am văzut că semnalul meu de alarmă, și a altor câțiva colegi, de acum 8-9 luni de zile, nu este luat în seama de CEX și de liderul partidului, am renunțat la toate funcțiile politice. La unele de bună voie, la altele silită. Am rămas un simplu membru de partid.

Am fost jigniți că am fi pucisti, trădători, că am pactizat cu statul paralel. Toate niște invenții, pentru a ascunde realitatea : oamenii își doreau o altă agenda publică axată pe nevoile cetățenilor.

Nu interpretați că aș încerca să înfig cuțitul în spatele unui om aflat în necaz. Cum spuneam, nu-mi doresc funcții politice, nu vreau să critic într-un moment greu, dar nu pot ignoră faptul că în urmă cu aproape un an de zile am previzionat ruptură conducerii PSD de ceea ce gândesc cei mai mulți români.

Au urmat luni grele, în care mi-am suportat pedeapsa pentru că am îndrăznit să vorbesc. Cred cu tărie că ar fi fost cu totul altfel ziua de azi, dacă se luau în seama aceste semnale de alarmă și se refăcea legătură cu românii.

Acum, pericolul este că stânga românească să dispară așa cum, acum aprope 20 de ani, a dispărut un partid istoric - PNȚ-CD.

Este o vorba în popor : a pune batista pe țambal. Acum aproape un an, Cex-ul și liderul partidului asta au făcut. La PSD s-a întors piramidă partidului cu vârful în jos și tot partidul a depind de lider.

Românii nu au fost atât de mult împotriva partidului, cât au fost împotriva conducerii.

Nu doresc să cadă capete : de obicei, cei care pierd pleacă atunci când există onoare față de colegii de partid și față de țară. Măcar atât să dăm României : minimum de onoare cetățenească.

Noi putem dispărea că partid, putem dispărea că oameni politici dar România trebuie să rămână o națiune demnă și puternică!