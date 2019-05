[P] Jumătate de oră pentru votul din 26 mai - cât zeci de ani din destinul României

Mulți dintre dumneavoastră ați urmărit, probabil cu surprindere, încântare și nostalgie, filme documentar din România interbelică. Sigur, perioada dintre cele două războaie mondiale a fost, uneori, idealizată. Dincolo de neajunsurile și defectele vieții sociale și politice de atunci, era o lume așezată, normală, cu bune perspective de a recupera ce o mai separa de țările dezvoltate din Vest. Încercați acum să priviți acele filme cu ochii celui care știe ce a urmat în istorie. Nu-i așa că o faceți cu strângerere de inimă? Ce s-o fi ales de doamnele cu taioare stil Coco Channel, de domnii cu pălării de fetru, de lumea pestriță de pe Calea Victoriei la promenadă într-o duminică de mai sau de țăranii cu chipuri parcă sculptate? Bănuim destinele frânte și spulberate în anii ‘50 și ‘60. Ei n-au putut să-și decidă destinul și istoria cu un vot. Nu au avut șansa asta.Gândiți-vă apoi la faptul că generația marilor bărbați politici care a înfăptuit Marea Unire a avut la dispoziție, după 1918, doar 20 de ani. Atâta le-a dat destinul crud al istoriei, numai 20 de ani. Cam până în 1938. După aceea au năvălit peste ei tragedii naționale (pierderile teritoriale), regimuri autoritare, războiul și comunismul care i-a azvârlit în închisori și i-a băgat în pământ. În mai puțin de două decenii, acești români au reușit să realizeze de facto Marea Unire: să pună rânduială în administrație, să modernizeze statul, să pună bazele marilor reforme sociale, economice și politice. Cele mai multe astfel de măsuri au fost luate de o guvernare liberală, cea condusă de Ion I. C. Brătianu între 1922-1926. Practic, au construit o Românie nouă în doar 20 de ani. Cu toate greșelile și scăderile acestei generații, realizarea lor este excepțională. Gândiți-vă că ei nu au avut șansa pe care noi o avem astăzi. Avem cele mai solide garanții de securitate și prosperitate din istorie, prin apartenența la NATO și Uniunea Europeană. Dacă Brătienii, Duca, Maniu ar fi avut aceste garanții solide în vremea lor, istoria s-ar fi scris altfel. Este o șansă enormă pe care trebuie să o apărăm și împlinim, prin responsabilitate – cei care fac politică, prin vot – cu toții.Au trecut 100 de ani de la Marea Unire, 30 de ani de la căderea comunismului, 15 de la aderarea la NATO și 12 de la intrarea în Uniunea Europeană. Cu potențialul ei de talente, competențe și resurse, România a reușit să se dezvolte. A făcut-o cu munca românilor cinstiți, cu eforturile întreprinzătorilor privați, cu investiții străine, cu fonduri europene valorificate de administrații locale, cele mai multe liberale. A făcut-o cu toată împotrivirea PSD, cu frâna pusă de PSD. Prea mult timp, PSD a irosit șansele României, și-a bătut joc de avuția și potențialul țării, a alungat milioane de compatrioți din România, a furat viitorul câtorva generații. Astăzi, răul pesedist s-a extins și acutizat. Vor să controleze toată România și dau asaltul la punctul zero al democrației și statului de drept – la independența Justiției. E timpul ca PSD să intre în istorie. Răul nu mai este implacabil și peste voința noastră, cum a fost pentru cei din interbelic. Răul poate fi oprit la timp. Pentru toți românii care vor democrație, vor respectul muncii și liberei inițiative, vor o țară în care să-și crească frumos copiii, pentru toți cei care gândesc și simt liberal, există o soluție, PNL și o armă redutabilă - votul.Aici nu vorbim de experimente și butaforii politico-electorale. Vorbim despre normalitate, seriozitate, model istoric și realizări concrete. PNL este singurul partid care poate înfrânge PSD pentru că a crescut și a construit treptat și solid în ultimii doi ani, este un partid matur care a învățat din greșeli, știe cum să lupte cu instrumentele democrației. Nu vinde iluzii, nu amăgește cu utopii și cu spectacol facil de zgomote, respinge orice fel de populism și extremism.Exemplele de succes în buna administrare și valorificare a avantajelor oferite de Uniunea Europeană, în grija față de oameni, sunt la administrațiile locale conduse de liberali: Oradea, Cluj-Napoca, Suceava, Mangalia, Sinaia, Arad, Blaj, Timișoara, Brașov, Deva, Reșița. Acestea nu sunt izolate, ci sunt deja un spirit de echipă, o marcă a profesionalismului PNL, modelul viitoarei lui guvernări.PNL are un parteneriat solid cu președintele Iohannis, principalul apărător al statului de drept și valorilor democrației europene. Are de partea lui cea mai puternică familie politică din Europa, cea mai bună echipă de candidați la europarlamentare și cel mai profesionist program.Nu în ultimul rând, PNL are de partea sa tradiția și viziunea. Înaintașii lui au făcut Marea Unire și i-au pus în practică idealurile. PNL-ul de astăzi își popune să realizeze, simbolic, o a doua Mare Unire – prin autostrăzi care să lege regiunile istorice ale Românie și România cu Occidentul, prin eliminarea decalajelor economice din interiorul țării și a diferențelor de dezvoltare dintre România și tările puternice ale Uniunii Europene. Practic, să împlinească, o dată pentru totdeauna, destinul României ca parte a democrațiilor occidentale.26 mai va fi cea mai importantă zi din ultimii ani. Nu e vorba doar de alegeri europene, ci de semnalul dat pentru următoarele alegeri din următorul an și jumătate: prezidențiale, locale și parlamentare. Este destinul României pe o perioadă lungă. Cu o șansă uriașă și cu un pericol major. Generația străbunicilor și bunicilor noștri a fost condamnată la a fi victimă a istoriei. Răul a fost mai presus de puterea lor de a-l opri. Astăzi stă în puterea și voința noastră să oprim Răul. Cu un vot. Să în puterea și voința tuturor celor care au în minte și în inimă valorile democrației liberale să meargă la vot și să voteze util pentru viitorul lor: PNL la europarlamentare și DA la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis. O jumătate de oră alocată votului duminică, 26 mai, poate echivala cu zeci de ani din destinul României.