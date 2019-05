[P] INTERVIU Clotilde Armand: UE trebuie să dispună de instrumente de sancționare care să împiedice agravarea situației politice într-un stat/ Nu popoarele trebuie să sufere, ci guvernele care se abat de la principiile de bază

Europa este o șansă istorică pentru România și aceste alegeri trebuie să confirme că drumul pe care românii îl aleg, în mod clar, este cel european. E momentul să demonstrăm că ne dorim conectarea ireversibilă a României la valorile europene ale democrației și ale statului de drept. Mesajul nostru la Bruxelles este acela al unei singure Uniuni, de la est la vest, o Uniune Europeană a tuturor cetățenilor săi, o Europă care trebuie să încurajeze inovarea pentru a rămâne competitivă la nivel global. Acțiunea noastră la nivel european vizează dezvoltarea economică a României, prin atragerea de investiții și absorbția de fonduri europene, dezvoltarea agriculturii și a satului românesc, a infrastructurii și a antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă bine plătite. Ne dorim să folosim instrumentele europene pentru a crește calitatea vieții românilor care să dispună de servicii de sănătate, de educație și sociale la standarde UE.La alegerile din 2016, atunci când am candidat la postul de primar al Sectorului 1, a apărut un sondaj, cu câteva zile înainte de scrutin, care spunea că voi obține 8% din voturi. Am obținut aproape 30%. Am învățat, așadar, din prima experiență electorală că estimările sunt și ele o armă politică. Eu nu o voi folosi pentru că mesajul meu nu e legat de o victorie de scor, ci de o victorie a alegătorilor implicați. Vreau să-i conving pe alegători, în special pe cei indeciși, că aceste alegeri nu sunt despre ce avem de câștigat noi ca persoane dacă ei merg la vot și ne votează. Victoria va fi a lor pentru că vor demonstra că sancționează o clasă politică preocupată de propria îmbogățire. Vor arăta că doresc un proiect de redresare a țării.Repet mereu că suntem oameni cu cariere în spate, bazate pe studii și diplome obținute în universități prestigioase. Am făcut deja dovada că știm să muncim, să contribuim prin profesia noastră la bunul mers al societății. Am decis să intrăm în lupta politică pentru că ne-am săturat ca toți românii de modul în care oamenii politici din România s-au achitat în ultimii 30 de ani de administrarea țării. Privim politica drept o datorie de a contribui mai mult la viața comunității, nu căutăm privilegii. Acesta este punctul principal care ne deosebește de politicienii de profesie. În al doilea rând, suntem o echipă care îmbină bine experiențele din instituții europene cu experiențele din mediul privat ceea ce ne va ajuta să apărăm în mod abil interesele românilor și să participăm la reformarea birocrației de la Bruxelles pentru a crea o administrație mai apropiată de cetățeni. Vom fi niște parteneri credibili, respectați la nivel european. Și acesta este un lucru important.Cred că semnalul pe care l-am dat creând Alianța 2020 USR PLUS a fost puternic și bine înțeles. Oamenii își doresc ca forțele din societate să se unească pentru a propune un adevărat proiect politic care să scoată țara din marasmul actual. Toată campania am fost printre oameni, pe stradă, pentru a-i asculta și am constatat ca manipulările la care se pretează o parte a clasei politice nu mai au același impact. Există surse alternative de informare și oamenii văd că nu dezbinarea națională ne va ajuta să depășim falimentarea țării.Fiecare român care s-a săturat de asaltul PSD împotriva democrației (în ce privește statul de drept și separarea puterilor în stat) este dator să-și apere țara participând la acest referendum și votând DA de două ori. Prima dată pentru interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție; a doua oară pentru a nu mai exista niciodată în România un Guvern care să legifereze hoția prin ordonanțe de urgență. Românii trebuie să decidă dacă rămânem într-o democrație occidentală sau ne îndreptăm rapid spre Rusia lui Putin. Care este pozitia dvs referitoare la condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept și a valorilor UE? În opinia noastră, repet, respectarea statului de drept trebuie să constituie fundamentul funcționării Uniunii Europene. Vom milita pentru înființarea unui MCV european, un sistem de monitorizare permanentă a eventualelor deviații de la principiile statului de drept în țările membre și în cele în pre-aderare. Credem că trebuie să existe un sistem de presiune graduală pentru corectarea derapajelor, mergând până la activarea articolului 7 în cazul guvernelor refractare. Uniunea Europeană trebuie să dispună de instrumente de sancționare care să împiedice agravarea situației politice într-un stat. Întregul mecanism trebuie să fie bine detaliat și să permită deblocarea fondurilor europene în cazul revenirii la standardele europene. Pe scurt, nu popoarele trebuie să sufere, ci guvernele care se abat de la principiile de bază.În momentul de față, după decizia CCR, inițiativa « Fără penali în funcții publice » a ajuns pe terenul Parlamentului. Proiectul a intrat în circuitul parlamentar, ca orice proiect de lege, cu unica deosebire că vorbim despre o lege constituțională. Comisiile din Parlament vor emite aviz sau raport. Pot să adopte proiectul în varianta propusă de noi sau să opereze anumite modificări. Ambele camere trebuie să voteze însă pe aceeași variantă de text . Doar după un vot favorabil de 2/3 dintre parlamentari, se poate ajunge la ultima etapă, respectiv referendumul. Va fi de această dată un referendum național cu rezultat obligatoriu, nu consultativ. 1 million de români au semnat, vă reamintesc, această inițiativă.Am declarat că îmi doresc să fac parte din Comisia de bugete din Parlamentul european. Pană în prezent, nu am aflat poziția guvernului PSD fată de proiectul de buget pentru exercițiul financiar european care urmează pentru 7 ani, 2021-2027. Sunt doar câteva elemente în presă, destul de incoerente. Eu cred că trebuie să luptăm pentru a re-echilibra bugetul fondurilor structurale în favoarea României. Suma alocată României este în creștere, dar pe cap de locuitor tot suntem în urma Poloniei sau Ungariei. Personal, am experiență de negociere în echipe internaționale și voi ști să folosesc contra-argumente cu privire la slaba absorbție a fondurilor deja alocate. România are nevoie urgentă de asistență tehnică pentru a reuși să folosească eficient aceste fonduri.USR este un partid democratic și vom lua această decizie după consultarea colegilor din partid, la momentul potrivit. Acum ne mobilizăm pentru a trimite cea mai bună echipă în Parlamentul european!