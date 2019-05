[P] INTERVIU Nicu Ștefănuță, USR: Misiunea europarlamentarilor USR PLUS va fi să reclădim încrederea în România/ Un referendum validat întărește statul de drept și nu va mai permite PSD să intre cu bocancii în justiție

Cu un mesaj clar pro-european. Într-o țară împânzită de reclamele electorale ale patrioților de ocazie, care își declamă zilnic demnitatea și pretind respect de la Europa, noi suntem aceia care spunem că Uniunea Europeană este șansa istorică a României la prosperitate, normalitate și stabilitate. Noi visăm o Românie cu adevărat europeană, care nu mai ratează șanse, ai cărei cetățeni nu mai pleacă cu milioanele din țară, o țară în care fiecare cetățean are parte de respect aici, acasă, de la politicienii pe care i-a votat. Iar acest respect nu se clamează, ci se vede din felul în care omul este tratat când ajunge la spital, din felul în care sunt educați copiii în școli, din felul în care arată șoselele pe care merge omul cu mașina și trenurile cu care călătorește. Ca obiectiv principal în Parlamentul european, aș zice că e misiunea europarlamentarilor USR PLUS va fi să reclădim încrederea în România, reprezentând-o cum se cuvine în Parlamentul European și nu cum a fost reprezentată până acum de cei mai mulți dintre europarlamentari. Noi nu avem pe liste cumetri, fiice de șefi, soții de președinți de partid, oameni care aproximează limbile străine sau care nu vorbesc corect românește. Vom arăta Europei o față europeană, profesionistă a României și ne vom bate pentru legi juste pentru întreaga Europă. În același timp, vom lupta pentru ca Uniunea Europeană să devină mai puternică și să reziste asaltului populiștilor și naționaliștilor, finanțați de Rusia, după cum s-a văzut recent în Austria. Trebuie să ne păzim Uniunea să nu fie minată din interior de oameni care sunt pe lista de plată a lui Vladimir Putin.Sunt foarte multe variabile în joc aici, și cea mai importantă este mobilizarea electoratului fiecărui partid în parte. În varianta optimistă, un scor peste 20% ar fi un scor bun pentru Alianța 2020 USR PLUS, în opinia mea.Din două motive principale. Avem cea mai bună listă de candidați, oameni cu experiență directă în instituțiile europene sau care au lucrat cu acestea din perspectiva de miniștri români. Și al doilea, poate mai important: Pe lista noastră sunt numai oameni cinstiți. Candidații USR PLUS au zero probleme de integritate. Uitați-vă pe listele celorlalte partide și veți descoperi oameni care v-au promis marea cu sarea și acum vă mai promit o dată. Îi credeți?Ce feedback ati primit de la cetatenii din tara? Reacțiile sunt de două feluri: „să scăpăm odată de hoții ăștia” și „nu mai cred pe nimeni, toți sunt la fel”. Celor din urmă, eu le răspund că eu nu sunt la fel ca ceilalți, că eu nu am furat, că pe mine nu m-a cumpărat nici Soros, nici nimeni, și că dacă votează Alianța îmi dau mie șansa să îi reprezint, după 12 ani de experiență la Bruxelles. Nici nu e greu de înțeles de ce, după 30 de ani de promisiuni, oamenilor le e greu să își mai pună încrederea în cineva. Asta este una dintre cele mai grele misiuni ale noastre: să reclădim speranța.Aș insista în primul rând pe valoarea simbolică a rezultatului acestui referendum. Sigur că în România cu un parlament și un guvern controlate de Liviu Dragnea se poate întâmpla orice. Dar un răspuns masiv și decis la referendum este în primul rând un semnal că românii nu se simt reprezentați de politicienii care mutilează Codul Penal ca să scape ei înșiși de închisoare. Referendumul este despre România în care vrem să crească copiii noștri și despre drumul pe care îl alegem: spre vest sau spre est. Dincolo de valoarea simbolică, sigur că este valoarea juridică: dacă referendumul trece, dacă este validat, amnistia și grațierea pentru infracțiunile de corupție nu vor mai fi posibile, iar guvernul, oricare ar fi el, nu va mai putea da ordonanțe de urgență în domeniul justiției. Ca să fie mai clar, referendumul validat întărește statul de drept, împiedicând puterea executivă și pe cea legislativă să intre pe terenul puterii judecătorești și să-i limiteze acesteia din urmă forța. Pentru că asta a făcut PSD în acești ani, din ianuarie 2017 încoace: a intrat cu bocancii în justiție, ca să-și scape corupții.S-a văzut, după derapajele recente ale Poloniei, Ungariei și României, că Uniunea nu a putut sancționa guvernele acestor țări și că e nevoie de o pârghie de control. S-a încercat declanșarea Articolului 7, denumit de multe ori „varianta nucleară” de către presă. Ce nu observă lumea e că „varianta nucleară” vine după niște simple declarații. Nu există nimic între ele. Gândiți-vă cum ar arăta lumea unde al doilea pas de escaladare a unui război ar fi bomba nucleară. Nu ar mai exista lumea! Așa că, în opinia mea, e nevoie de o pârghie nouă, care să vină înainte de Articolul 7. Bineînțeles, trebuie să existe un sistem de checks and balances ca un asemenea instrument să nu fie folosit abuziv.Alimente de calitate inferioară. Drepturile consumatorului român. În urmă cu câțiva ani, discuțiile despre alimente de calitate mai slabă pe piețele din Est decât pe cele din Vest păreau o teorie a conspirației menită să alimenteze euroscepticismul. A urmat însă o investigație a Comisiei, care a confirmat aceste zvonuri. Aceasta a dus, în România, la o prăbușire a încrederii în Uniunea Europeană în anii următori. Așa ceva nu mai putem lăsa să se întâmple. Cetățenii europeni trebuie să beneficieze de aceleași drepturi și de marfă de aceeași calitate, pentru că este vorba în primul rând de încredere. Atunci când cetățenii simt că beneficiază de drepturi egale, sentimentul apartenenței crește. Acuzati un dublu standard? Care ar fi solutia?Nu în sensul în care folosește expresia Liviu Dragnea, care sugerează că Europa ne vinde roșii otrăvite… A fost într-adevăr, cu câțiva ani în urmă, o investigație a Comisiei Europene, care a constatat că anumite companii trimit pe piețele estice alimente de calitate inferioară celor din Vest. Așa ceva nu este de acceptat și așa ceva scade încrederea oamenilor în Uniune, dacă nu se găsesc soluții.Dar soluții s-au găsit! Le-a găsit chiar Comisia Europeană, în mai multe etape. Sunt fix aceleași măsuri pe care le „vând” cei de la PSD în ziarul lor mincinos de campanie ca fiind soluțiile lor pentru România. Ba mai mult, vine Liviu Dragnea acum câteva zile și anunță cu mare tam-tam o inițiativă legislativă împotriva companiilor care vând produse de calitate inferioară. Doar că legea pe care „o introduce” Liviu Dragnea există deja la nivel european, a fost agreată acum o lună și face parte din pachetul numit „Un nou acord pentru consumatori”, iar pentru România transpunerea ei este obligatorie.Uniunea Europeană este cea care ne salvează de practici ilegale, Liviu Dragnea doar se face, oportunist, că el a împins mingea în poartă. Ce frumos, iată: să denigrezi Europa și pe comisarul Vera Jourova în fiecare zi, și-apoi să-i iei ideile și să zici că sunt ale tale… asta înseamnă să fii șmecher. Iar să pretinzi că iei o decizie care nici măcar nu e în responsabilitatea ta (concurența e domeniu european de reglementare), asta înseamnă să declari România în afara Uniunii Europene.USR poate face și va face lobby ca aceste drepturi să fie respectate drept ceea ce sunt: drepturi ale unor cetățeni europeni în Comunitatea Europeană. Putem face lobby pe lângă Comisie ca aceasta să înceapă procedurile de infringement împotriva legilor naționale care restrâng drepturile șoferilor români, precum cele promulgate de Germania și Franța recent. Putem să cerem inițierea unor directive care să rectifice injustițiile noului pachet de mobilitate și să depunem amendamente care să rectifice greșelile din propunerile Comisiei. Ne vom lupta să avem raportori pe aceste propuneri, aceștia fiind cei care decid parcursul legislativ al unei propuneri. Pe scurt, ne vom lupta pe căile instituționale, dar și pe cele de soft power pe care ți le deschide prezența unei delegații în Parlamentul European.Comitetul Politic al USR a dat deja un vot pentru începerea negocierilor cu acest grup.