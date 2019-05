Orban cere demisia șefului TVR acuzând postul public că s-a transformat în organul de propagandă al lui Dragnea

"Cer public demisia directorului televiziunii (Televiziunea Română - n.r.). Am ajuns să-l vedem pe Liviu Dragnea la 'Viaţa Satului' parcă este prezentator, în curând o să-l vedem la 'Teleenciclopedia', în curând o să-l vedem la emisiuni pentru copii. Eu zic să se ducă direct Dragnea să conducă el televiziunea, dacă am ajuns în situaţia în care oricând deschizi ecranul îl vezi numai pe Dragnea. Şi Televiziunea şi Radioul public sunt plătite din taxele şi impozitele plătite de cetăţeni, nu sunt instrumentele de propagandă ale PSD, iar cei care conduc aceste instituţii trebuie să le pună în slujba cetăţeanului pentru corecta informare a cetăţeanului, nu ca să-i facă avantaje lui Liviu Dragnea. O să ne trezim că şi în duminica votului Liviu Dragnea o să fie la 'Viaţa Satului' ", a declarat Orban, la finalul Biroului Executiv al PNL, citat de Mediafax.Liderul liberalilor a adăugat că preşedintele PSD, prin mesajele publice transmise, dă "nişte semnale absolut aberante"."După ultimele ieşiri publice ale lui Dragnea nu mai am nicio îndoială că Dragnea şi PSD vor să scoată România din UE, nu mai am niciun dubiu. Atâta nebunie în discursuri antieuropene, în discursuri împotriva partenerilor europeni nu am văzut niciodată la niciun lider din România. Românii, într-o proporţie zdrobitoare, de peste 90%, îşi doresc ca România să rămână în Uniunea Europeană, iar fiecare dintre români să beneficieze la maxim de avantajele pe care le are România din statutul de membru al UE. Ceea ce face Dragnea este o nebunie totală, vă repet, după ultimele ieşiri publice nu mai am nicio îndoială că Liviu Dragnea îşi doreşte, de fapt, scoaterea României din UE sau cel puţin marginalizarea României şi generarea unui conflict cu Uniunea Europeană, care nu are nicio logică şi care este împotriva interesului general al României", a mai declarat Orban.