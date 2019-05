Ponta: Lui Mazăre i se întâmplă ce li s-a întâmplat şi altora; când se apropie poliţia de el, Dragnea dă câte un camarad

"Nu am fost niciodată prea buni prieteni, după cum ştiţi, pe de altă parte în niciun caz nu o să mă vedeţi bucurându-mă de răul lui Radu Mazăre. Cred că i se întâmplă ceea ce li s-a întâmplat şi altora. (...) Domnul Dragnea, exact ca în Narcos, de fiecare dată când se apropie poliţia de el dă pe câte unul din camarazi. (...) Exact ca în Narcos, îi va da pe toţi Dragnea ca să scape el. Le-a promis, cu amnistii, cu graţieri, cu nu ştiu ce, cu poveşti, cu coduri. Nu va face nimic pentru ei", a susţinut Ponta, într-o conferinţă de presă.El spune că în România s-a ajuns în situaţia în care "oamenii merg la închisoare şi tac din gură"."Din păcate însă, eu nu am crezut că în România vom trăi în situaţia în care oamenii merg la închisoare şi tac din gură. Vă mai spun o dată: Vali Preda, ştiu foarte bine ce s-a întâmplat acolo şi cum a scăpat Dragnea de flagrant. L-au luat pe Vali Preda. (...) Dragnea nu e nici măcar martor în dosarul ăla. Ştiu foarte bine, eu am fost la Belina la domnul Dragnea acasă, sunt convins că Sevil Shhaideh nu ştie unde e Belina decât pe Google Maps. Cei de la Tel Drum sunt toţi trimişi în judecată, toţi directorii, toate cele. Dragnea nu e martor, nu îi cunoştea pe cei de la Tel Drum. Camaradul lui din Brazilia, unde mergea şi cu Radu, s-a sinucis în toaleta unui avion. (...) Din păcate, asta trăim astăzi. Şi Radu Mazăre cred că asta trăieşte şi el. Probabil că nu îi vine să creadă că guvernul domnului Dragnea, al prietenului lui, Liviu, se ocupă să stea în închisoare. Poate înţeleg şi alţii", a afirmat preşedintele Pro România.Victor Ponta a opinat că repatrierea lui Radu Mazăre din Madagascar se va face pe 20 mai pentru ca ştirile care se vor difuza luni să vizeze mai puţin procesul lui Liviu Dragnea."Fiţi siguri că primul pe care l-a sunat (Ana Birchall, ministrul interimar al Justiţiei - n.r.) a fost Dragnea. „Şefu', domnul preşedinte, ce facem?”. „Bagă-l, adu-l pe ăla, să-l băgăm la închisoare, să mai treacă o săptămână, să uite lumea de...”. Ce ştire va fi mâine, pe 20 mai? Va fi procesul lui Dragnea de la Înalta Curte sau aducerea lui Radu Mazăre? Aţi înţeles de ce îl aduce mâine? Ca să nu vorbiţi dumneavoastră despre procesul lui de pe 20. Ştiţi ce va fi mâine? Îl mai amână, se pensionează judecătoarea, o ia de la capăt, se prescrie şi mâine dumneavoastră şi toată România va vorbi despre Radu Mazăre adus în cătuşe, nu despre faptul că procesul lui Dragnea se va amâna încă o dată şi o să o ia de la capăt şi nu o să păţească nimic Dragnea. Credeţi că are vreo problemă să îl lase pe Mazăre în închisoare şi el să scape?", a susţinut Ponta.Potrivit liderului Pro România, cei care sunt în prezent alături de Liviu Dragnea "nu cred în minciunile acestuia, ci se vând pentru funcţii şi bani"."În ianuarie 2017, cu Ordonanţa 13, asta i-am şi zis: „Liviu a fost vorba, am zis toţi în 2016 că luptăm cu abuzurile, că schimbăm frumos legea, că răspund magistraţii care greşesc, ăia care iau şpagă se duc la închisoare, nu a fost vorba că facem toţi campanie, facem majoritate, ca să scapi tu. Nu despre asta a fost vorba. Dacă ne spuneai chestia asta, eu nu mai făceam campanie”. Asta i-am spus în 2017, după Ordonanţa 13. (...) Să ştiţi că la trombonit omul e foarte bun, adică am scuza că nu sunt singurul, chiar ne-a păcălit pe toţi. Acum însă cine mai rămâne, gen Teodorovici sau Rovana, să ştiţi că nu cred în minciunile lui Dragnea, pur şi simplu se vând pentru funcţii şi bani, nu ştiu cum se numeşte meseria asta. (...) Din convingere nu cred că mai stă cineva", a mai afirmat fostul premier Victor Ponta.