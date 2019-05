[P] În fața a peste 50000 de liberali, Klaus Iohannis a chemat întreaga Românie la vot, la Referendum! “Eliberați România! Vă aștept pe toți la vot, pe 26 mai! Votați DA la Referendum! Votați pentru viitorul României!”

Cel mai mare miting organizat de un partid politic în această campanie electorală a fost organizat de liberali, sâmbătă, în P-ta Victoriei din București, unde s-au adunat, începând cu ora 11.00, peste 50 000 de simpatizanți PNL din întreaga țară.În intervenția sa, primul pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a întărit faptul că liberalii au soluții și angajamente clare pentru România și pentru români, iar garanția acestor angajamente sunt tocmai modelele de succes ale administrațiilor liberale: “Noi vrem să facem ceea ce PSD nu a făcut împreună cu aliații lor. Noi vrem să mărim subvenția în agricultură, la nivelul mediei europene. Noi, liberalii, vrem să anulăm toată birocrația care blochează absorția de fonduri europene. Noi, liberalii, vrem ca în fiecare oraș din România să se trăiască ca la Cluj, ca la Alba, Suceava, Arad, Deva sau Timișoara astfel încât românii să nu mai plece peste graniță! Vrem să-i aducem pe frații noștri acasă!”Președintele liberalilor, Ludovic Orban, i-a încurajat pe români să termine, prin determinarea, decizia și votul lor, Revoluția din 1989, declanșată de români împotriva regimului comunist de tristă amintire: “Oameni buni, anul acesta se împlinesc 30 de ani de când am ieșit în stradă cu curaj, înfruntând forțele de represiune ale regimului comunist. Revoluția nu s-a terminat. În anul acesta, la 30 de ani de la Revoluție, avem misiunea sfântă să finalizăm Revoluția din 1989 și să readucem România românilor liberi, românilor cinstiți, oamenilor muncitori, oamenilor corecți, oamenilor care își iubesc țara, oamenilor care vor ridicarea acestei țări. Chem alături de noi toți românii de bună credință să creadă în Partidul Național Liberal, să creadă în șansa pe care o au de a duce România în primul rând”În mod evident, cel mai așteptat dicurs a fost cel al președintelui României, iar acesta s-a poziționat cu maximă fermitate împotriva PSD, împotriva politicilor sale păguboase și împotriva atitudinii față de justiție. Președintele Klaus Iohannis a făcut o scurtă dar concisă radiografie a guvernării PSD, din toamna anului 2016 până astăzi și a concluzionat, aprobat zgomotos de toți simpatizanții PNL, că partidul și sateliții care conduc astăzi guvernul nu au făcut nimic pentru români și pentru România.Președintele Klaus Iohannis a reiterat faptul că singura preocupare a PSD a fost să-și subordoneze politic justiția pentru a scăpa de dosarele penale în lucru: “În Europa nu contează PSD, fiindcă au dovedit că nu sunt în stare de nimic! Au venit PSD-iștii la guvernare cu promisiuni, PSD a făcut mari promisiuni, ne-a promis marea cu sarea. Acum, când deja mandatul lor se apropie de sfârșit, și sper că sfârșitul va veni foarte repede, putem să vedem ce s-a întâmplat. Și îi întreb eu pe PSD-iști: unde sunt spitalele promise? Zero! Unde sunt autostrăzile promise? Zero! Unde este bunăstarea promisă românilor? Zero! Mă scuzați, la ei, acolo da. Ei au început să își rezolve problemele. Și de la bun început și vă amintesc că în această piață ați demonstrat, am demonstrat, împotriva Ordonanței 13. PSD de la început a fost interesat doar de oamenii lor, PSD a venit la guvernare nu să rezolve problemele românilor. PSD nu este interesat de români și România, PSD este interesat să îi fie bine lui Dragnea.”În încheierea discursului, mesajul lui Klaus Iohannis pentru toți românii a fost hotărât și demonstrează, încă o dată, cât de mare este însemnătatea votului pe care românii urmează să-l dea pe 26 mai: “Eliberați România! Vă aștept pe toți la vot, pe 26 mai! Pentru România, pentru viitorul României!”