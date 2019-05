VIDEO ​Cât afectează UDMR-ul colaborarea cu PSD. Iuliu Winkler, la HotNews.ro LIVE: Oamenii ne spun nemulțumirile lor, că de ce trebuie să susținem noi Guvernul. Atunci scot o hârțiuță și le arăt voturile

Cum le răspunde? „O mică lecție de matematică cu ei și le spun că Guvernul, nici în Senat, nici în Camera Deputaților nu depinde de voturile UDMR. Eu am o hârțiuță pe care sunt trecute voturile, o scot și atunci când află treaba aceasta spun că ei nu așa au citit. Și începem să discutăm despre ce înseamnă internetul, manipularea, și ei înțeleg”, a precizat Winkler, adăugând că toate „criticile pe care le primim sunt îndreptățite câtă vreme vin de la alegătorii noștri”.Europarlamentarul a comentat că politica UDMR este caracterizată, de 29 de ani, de pragmatism.„Compoziția Parlamentului României nu e decisă de UDMR, ci de cei care votează. Compoziția de astăzi a fost decisă de cei care au votat în 2019. Noi primim un mandat și colegii mei care vin la București să muncească primesc un mandat: de a construi, de a obține rezultate în domeniul școlar, în domeniul drepturilor comunității maghiare, în domeniul economic. (...) UDMR nu va putea decide niciodată singură în parlament, cu 6,5 procente, ci să-și găsească aliați,. Sprijinul nostru nu este un cec în alb, ci un sprijin punctual”, a spus el.Întrebat ce a obținut UDMR din colaborarea cu PSD, Winkler a spus că „a obținut ceva pentru comunitatea maghiară”, rezolvarea unor probleme de infrastructură, probleme legate de drepturi, „probleme legate de niște lucruri scandaloase cum ar fi votul împotriva dorinței noastre de a avea sărbătoarea noastră, a tuturor maghiarilor, pe 15 martie, sărbătorită în România în mod legal”.„Vi s-ar părea acest lucru jignitor? Cineva în Parlament l-a sprijinit, și am numit aici PSD, altcineva a votat împotrivă și am numit aici, din nefericire chiar pe colegii noștri din PPE, PNL și PMP”, a spus el.Pe de altă parte Winkler susține că de foarte multe ori Guvernul este contestat pe bună dreptate, el amintind de celebra Ordonanță 114, care "a bulversat câteva ramuri esențiale ale economiei României" și care "a fost dată prin încălcarea legii finanțelor publice".