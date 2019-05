VIDEO Sceneta otrăvirea în PSD. Iulian Iancu susține că a mai fost un vicepremier otrăvit, după modelul Doina Pană: Nu am voie să spun public

Sceneta otrăvirea în PSD continuă. Deputatul Iulian Iancu susține că un fost vicepremier a fost otrăvit, pe modelul Doinei Pană. Acesta s-ar fi retras din Guvern și a mers în străinatate să se trateze. Parlamentarul PSD a făcut aceste "dezvăluiri" la România TV, fără a spune însă despre cine este vorba, pe motiv că nu are voie.

"Eu mai știu un caz. Nu am voie să spun public pentru că nu am această îngăduință. Noi am mai avut în acest interval de timp un vicepremier care, la fel, a fost otrăvit și a plecat din funcție. Atât de mare și gravă a fost situația încât el nu a mai avut încredere în sistemul medical românesc și a făcut toată investigția în afara României. Cert este că și el a ieșit din sistem în mod similar", a susținut deputatul PSD Iulian Iancu, la România TV.

În guvernarea PSD, aflată la al treilea premier, vicepremierii au fost: în Guvernul Grindeanu - Sevil Shhaideh și Daniel Constantin, care s-a retras în martie 2017 și a fost înlocuit de Grațiela Gavrilescu, în Guvernul Tudose - Sevil Shaidehh, care s-a retras în iunie 2017, fiind înlocuită de Paul Stănescu (demisionar în noiembrie 2018), și Grațiela Gavrilescu. Actualii vicepremieri sunt Daniel Suciu, Grațiela Gavrilescu, Viorel Ștefan și Ana Birchall.

Vicepreședintele PSD Doina Pană, fost ministru al Apelor și Pădurilor, a acuzat recent că a descoperit că a fost otrăvită cu mercur atunci când a fost nevoită să renunțe, din motive de sănatate, la funcția de ministru. Pană spunea că a depus și o plângere la Poliție în acest sens și că speră că cei vinovați vor fi prinși. Dosarul a fost preluat de DIICOT, iar șeful acestei structuri, Felix Bănilă, declara miercuri că nu există încă un suspect, că cercetările sunt făcute in rem pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și tentativă de omor și au fost audiate multe persoane

Și primarul Capitalei Gabriela Firea a venit cu un scenariu similar. Firea, care în ultimele luni a suferit mai multe intervenții chirurgicale, a susținut că i-a fost găsită în colon o bucată de sârmă de aproximativ 4 cm lungime.