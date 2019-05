Dragnea: „Pro România nu o să treacă pragul electoral. Ponta e același, eram eu orb înainte” / Reacția lui Ponta: „Când ne spuneai tu pe malul Lacului Belina că așa face șobolanul când e speriat...”

La remarca lui Mugur Ciuvică, aflat în platou, că nici în cazul foştilor premieri Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose nu a avut ochii larg deschiși, Dragnea a spus că „Îmi asum în continuare asta”.





„E păcat pentru oamenii care au votat cu PSD și care vor vota cu Pro România, pentru că e clar trendul, Pro România nu o să treacă pragul electoral. Şi or să fie voturi irosite care ar fi folositoare pentru PSD, să aibă mai mulţi europarlamentari. Voturile alea irosite vor merge o parte la PNL, o parte la USR, pentru că se redistribuie", a declarat Dragnea într-o emisiune electorală la Antena 3 Șeful PSD a fost întrebat în emisiune dacă, în urma prezidențialelor din 2014, ar fi fost mai bine cu Victor Ponta sau cu Klaus Iohannis, el răspunzând: „Habar nu am, vă spun sincer. Pe Ponta l-a susținut Maior până în ultimele zile, pe Iohannis l-a susținut Coldea. E simplu”.Întrebat de asemenea dacă Victor Ponta a fost dintotdeana același om de care vorbește astăzi, Dragnea a spus: „E același. Eu eram orb”.Liderul Pro România, Victor Ponta, a reacționat pe Facebook , luni noapte, față de declarațiile făcute de șeful PSD la Antena 3. Ce a scris Ponta:„Liviule - ti-e frica de PRO Romania ! Dar de ce ti-e frica nu scapi! O sa fugi in “Tara lui Dragnea” ca in Madagascar sau Costa Rica vezi ca nu mai merge!Stii bine ca oamenii vor vedea pe buletinul de vot Lista ProRomania ( Victor Ponta, Corina Cretu, Mihai Tudose si Iurie Leanca) - langa Lista “lui Dragnea” ( cu slugi si mascarici care ii fac pe plac Jupanului)! Si stii ce vor alege! Si mori de frica!Imi aduc aminte cand ne spuneai tu pe malul Lacului Belina ca asa face sobolanul cand e speriat - fuge in colt si asteapta sa te intorci cu spatele ca sa sara sa muste ; exact cum faci tu acum! Dar am invata ca sobolanul il omori cand turbeaza si sare la gat - ca tine acum! Hai - iesi din cotloanele unde te simti tu bine! Te asteptam noi cei de la ProRomania sa iesi la lumina!Daca vreti sa NU mai traiti in “Tara lui Liviu Dragnea” veniti la vot pe 26 Mai sa scapam de el si gasca lui de hoti, analfabeti si mincinoase prefacute!Pentru adevaratii social democrati, pentru cei cu scoala si bun simt, pentru cei care nu vor sa stea cu hotii si analfabetii - acum exista PRO Romania!”