Ludovic Orban, în cadrul mitingului de la Galați: Nu poţi să dai ajutoare sociale unor zdrahoni cărora nu le place munca / PNL va tăia supraacciza la combustibil și va desființa suprataxa pe part-time

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică, la mitingul de la Galaţi, că PNL are program de guvernare iar în cadrul acestuia ajutoarele sociale nu vor mai fi acordate celor care beneficiază de acestea şi refuză un loc de muncă, relatează Agerpres.

,,Dacă cineva vă spune că PNL nu are program înseamnă că este rău intenţionat. Prin tot ceea ce facem arătăm că avem program... PNL niciodată nu a acceptat ca din banii noştri, ai celor care muncesc, să plătim lenea. Suntem de acord să dăm ajutor social unor oameni care nu pot să muncească, dar nu poţi să dai ajutoare sociale unor zdrahoni cărora nu le place munca şi care stau şi beneficiază de ajutorul social deşi li se oferă locuri de muncă. Şi aici vă spun limpede: oricui va refuza un loc de muncă dintre cei care beneficiază de ajutor social nu-i vom mai da ajutor social, pentru că România nu se poate clădi decât pe muncă, pe hărnicie, pe tot ceea ce poate duce la prosperitate individuală şi naţională", a spus Orban.

El a precizat că în cadrul programului PNL vor fi eliminate supraacciza la combustibil şi suprataxa pe contractele part-time.

,,Când ei (PSD-n.r.) au introdus supraacciza la combustibil, PNL a fost împotrivă şi a avertizat că va scădea consumul de combustibil, că vor scădea încasările la bugetul de stat şi că preţul benzinei şi motorinei se va duce în aer. Am avut dreptate. Normal că avem program. Dacă PNL ajunge la guvernare va tăia supraacciza la combustibil. Când au venit şi au introdus suprataxa pe contractele part-time, în care oameni care poate nu câştigau suficient dintr-un loc de muncă puteau să câştige un ban dintr-un contract pe două-patru ore, şase ore, ei au taxat astfel încât aproape niciun român nu mai poate să facă un contract pe part-time pentru că trebuie să plătească salariul minim brut integral chiar dacă el munceşte două ore. S-a ajuns în situaţia absurdă în care trebuiau să plătească mai mult decât încasau (...). PNL are program: vom desfiinţa suprataxa pe part-time pentru a le permite celor care vor să muncească în plus să câştige mai bine", a menţionat Orban.

Liderul PNL a mai spus că programul liberal de guvernare va cuprinde şi acordarea de vouchere de vacanţă angajaţilor din mediul privat. ,,Am susţinut proiectul cu voucherele de vacanţă. Şi ce face PSD-ul? Dă vouchere de vacanţă în sectorul public. De cele cinci milioane de angajaţi din sectorul privat nu le pasă. Şi atunci v-o spun limpede: şi ei trebuie să beneficieze de aceste vouchere. Cum o facem? Stimulându-i pe angajatori, deducând cheltuielile cu voucherele de vacanţă astfel încât şi angajaţii din mediul privat să beneficieze de acest drept de a-şi petrece vacanţa în România", a afirmat Orban.

Ludovic Orban a participat la Galaţi la evenimentul de lansare a candidaţilor PNL pentru alegerile europarlamentare, care a avut loc la Sala Sporturilor, în prezenţa a aproximativ 2.000 de susţinători. La manifestare au mai fost prezenţi candidaţii Rareş Bogdan şi Siegfried Mureşan, Raluca Turcan, prim-vicepreşedinte PNL, Robert Sighiartău, secretar general PNL.