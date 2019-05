Dragnea, despre protestatari: Nu am stat lângă ei, dar am văzut când se vorbea în grupul #rezist de jointuri / Vorbesc oamenii despre bătăuși cu ochii injectați de ură

”Oameni care sunt cu pietre, cu bâte la ei nu poți să spui decât că sunt bătăuși. Așa vrea PNL, Iohannis să conducă această țară. Cu bâta. Adică cineva care îndrăznește să aibă o altă opinie trebuie să primească o bâtă în cap. Următorul pas este ca la alegeri, într-un regim Iohannis, Cioloș, USR, ș.a.m.d., să se semneze cu creta cei care nu votează cu ei. Deci oamenii sunt destul de răi și nu acceptă niciun fel de discuție sau dialog pentru binele acestei țări, din păcate”, a afirmat Liviu Dragnea, duminică, la Antena 3, citat de Mediafax.Liderul PSD a adăugat că a citit pe Facebook că oamenii care au fost la mitingurile social-democraților vorbeau despre „ochii injectați de ură” ai acelor bătăuși.„Am citit foarte multe postări ale unor oameni care au fost la mitinguri, oameni tineri, unii susținători ai PSD, alții nu. Toți spuneau, pe lângă alte lucruri, privirea pe care o aveau acei oameni, acei bătăuși, o privire plină de ură, cu ochii injectați. Nu știu, nu am stat lângă ei, dar am văzut când se vorbea în grupul #rezist de jointuri. Sigur că te duci cu gândul acolo. După aia întreabă de ce să nu lăsăm țara pe mâna lor? Poți să lași țara pe mâna unor astfel de oamenii? Adică ne gândim și la viitorul acestei țări”, a completat Dragnea.Întrebat dacă PSD se gândește să ia măsuri în acest sens, Liviu Dragnea a răspuns: „Nu, doar am fost preocupați tot timpul să îi rugăm pe colegii noștri să se abțină. Gândiți-vă de exemplu la Galați, 25.000-30.000 de oameni, cred. Dacă cineva le-ar fi spus «mergeți și discutați cu cei 70-100». Ce ar fi ieșit acolo? Asta era, 100 de oameni care înjură 30.000 de oameni. S-au abținut foarte greu și eu sunt bucuros că s-au abținut. Sper să se abțină în continuare până se termină această campanie electorală”.La mitingul PSD de sâmbătă, de la Galați, liderul social-democraților spunea că asupra protestatarilor din Galați au fost găsite „pietre și bâte”. Dragnea a afirmat că oriunde merge PSD în țară este „un grup de bătăuși” care umblă după reprezentanții partidului. „Iohannis și ai lui vor să conducă România cu bâte”.