Dan Nica, la mitingul electoral PSD de la Galați: De multe ori în PE am fost trist. Mi-e rușine cu un președinte precum Klaus Iohannis

Eurodeputatul Dan Nica a declarat, sâmbătă, la Galați, că îi este rușine cu un președinte precum Klaus Iohannis din cauza faptului că nu a ridicat problema Spațiului Schengen la Summitul de la Sibiu, chestiune din cauza căreia suferă 5 milioane de români, relatează Mediafax.

„De prea multe ori în PE am fost trist, m-am simțit umilit, așa cum v-ați simțit și voi, când Cristian Preda și Monica Macovei vorbeau rău de România. Spuneau numai minciuni. Ei au fost cei care s-au opus când era vorba de dublul standard. Ei nu s-au opus să luați produse alimentare, farmaceutice de proastă calitate și mai ales au vrut să fie dublu standard în justiție. Am fost trist când am văzut Summitul de la Sibiu și am văzut lipsa de respect față de o problemă cu care se confruntă 5 milioane de români zilnic. Spațiul Schengen. Nu e normal ca toți cetățenii să poată circula liberi, fără control la frontieră, iar românii să fie pe partea cealaltă. Mi-e rușine cu un președinte precum Klaus Iohannis care nu a atras atenția asupra problemei”, a afirmat Dan Nica, la mitingul PSD de sâmbătă de la Galați.

Acesta a precizat că sunt circa 30.000 de oameni care participă la mitingul PSD de sâmbătă.

„Mesajul nostru pentru voi este că putem avea o viață mai bună cu PSD. 30.000 de gălățeni au venit să spună – România are dreptul să aibă un viitor, să fie o țară respectată, o țară admirată așa cum merită ea, pentru că dvs românii sunteți cei care meritați respectul tuturor europeni”, a completat Nica.

La mitingul PSD de la Galați sunt prezenți Liviu Dragnea, premierul Viorica Dăncilă, europarlamentarul Dan Nica, Eugen Teodorovici, Rovana Plumb, Carmen Avram, Lia Olguța Vasilescu, Codrin Ștefănescu, ministrul Radu Oprea.