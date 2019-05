[P] De ziua EI, Europa s-a mutat la Sibiu! Liberalii au fost gazdele celui mai important summit PPE al anului!

Tematica summit-ului a fost una în acord cu subiectele de discuție din cadrul reuniunii informale a Consiliului European, eveniment care a avut loc în cea de a doua parte a zilei. Popularii europeni au abordat temele esențiale care fac obiectul discuțiilor continue despre viitorul Europei și despre importanța degajării celor mai corecte soluții pentru securitate europeană și pentru consolidarea aspectelor care pot garanta solidaritatea și unitatea europeană.În cadrul dezbaterilor au fost abordate tematici diverse din care nu a lipsit preocuparea liderilor Europei pentru consolidarea statului de drept și a independenței justiției în toate țările membre ale Uniunii Europene. S-a abordat în mod explicit preocuparea pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței alegerilor europarlamentare în rândul cetățenilor Europei.Liderii popularilor europeni au subliniat, în declarațiile lor, în mod explicit, faptul că statul de drept și independența justiției sunt valorile pe care s-a construit, încă de la începutul său, edificiul european.În declarația sa, președintele Klaus Iohannis a întărit importanța alegerilor europarlamentare: "Acest summit trebuie înţeles foarte bine şi importanţa lui pentru România şi pentru români. Europa vine în România, Europa vine la români. Şi acest summit nu trebuie văzut ca un eveniment singular, izolat de restul. Acest summit trebuie văzut într-un context mai larg, în contextul european, în contextul alegerilor europene. Acest summit - şi asta le-am spus celor din PNL şi PPE - este important pentru români, fiindcă le dovedeşte că România contează în Europa, românii contează în Europa, votul românilor nu contează nu numai în România, ci şi în Europa.”Joseph Daul, președintele PPE, s-a pronunțat explicit în sprijinul PNL pentru alegerile europarlamentare și a declarat: "Un vot pentru PNL este, de altfel, un vot care permite să întărească rolul României în Europa și Partidul Național Liberal este singurul care poate câștiga alegerile, înlăturând PSD de la putere. Pe 26 mai, PNL reprezintă schimbarea și poate aduce un nou suflu României, punând capăt haosului generat de PSD."Manfred Weber, viitorul președinte al Comisiei Europene a întărit mesajul transmis de președintele Daul și a validat, prin declarația sa, influența PNL în Europa. "În România, oamenii se pot baza pe un partid puternic, care reprezintă un pilon puternic la nivel european. Candidații de la PNL fac parte din cea mai puternică familie europeană, grupul PPE. Comparativ cu celelalte partide de guvernare din România, PPE este un partid unit, puternic. Socialiștii români și cei din ALDE România nu joacă nici un rol în partidele lor la nivel european. Sunt fie suspendați, fie excluși. Cetățenii români sunt asigurați că votând pentru PNL votează pentru România în primul rând al procesului decizional".Summit-ul PPE de la Sibiu este cel de-al doilea care se desfășoară în România, in acest an. Primul a fost cel organizat tot de PNL, la București, eveniment care a reunit toți liderii locali și regionali ai PPE. Semnificația evenimentului de la Sibiu este foarte mare dacă se are în vedere faptul că PSD și ALDE sunt în afara matematicii politice la nivel european. Cauza este foarte bine cunoscută și are legătură cu poziționările față de statul de drept din România și fața de independența justiție.La finalul întâlnirii popularilor europeni de la Sibiu, președintele PNL Ludovic Orban a concluzionat faptul că singurul partid românesc care contează în Europa este PNL. "Partidul Popular European are toate șansele și legitimitatea de a conduce în continuare Uniunea Europeană prin prisma rezultatelor obținute în ultimele decenii. În vreme ce PNL se află astăzi la masa deciziilor alături de cel mai puternic grup politic european, celelalte partide din România, aflate la guvernare, sunt izolate și marginalizate de propriile lor familii politice și slăbesc poziția României prin conflictele lor permanente cu oficialii europeni."Află mai multe despre PNL și alegerile europarlamentare: https://www.romaniainprimulrand.ro