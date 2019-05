Viorica Dăncilă: Am considerat că eu şi preşedintele ne putem completa reciproc la Summitul de la Sibiu

"Am considerat că este foarte important ca liderii europeni să vadă unitate, să audă lucruri pozitive despre România şi, având în vedere că premierul este cel care deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, să vorbesc despre realizările noastre, pentru că avem realizări foarte, foarte bune, 90 de dosare legislative, în timp ce Bulgaria a avut 43 de dosare în şase luni, Austria - 53 de dosare în şase luni. Noi, într-o perioadă mult mai scurtă, de la mijlocul lui ianuarie până în aprilie, am reuşit să închidem dosare grele şi 90 de dosare legislative. (...) Am considerat că ne putem completa reciproc, premierul să vorbească despre realizările Preşedinţiei, să venim şi noi cu lucruri pozitive şi să arătăm munca noastră, pentru că e în fond o muncă a României şi tuturor românilor, şi preşedintele României să discute despre creionarea viitorului UE, pornind tocmai de la aceste lucruri. Mai ales că pe 1 mai am fost prezentă la reuniunea omologilor mei din Europa Centrală şi de Est de la Varşovia şi am avut declaraţia de la Varşovia, în care creionam tocmai viitorul UE. Preşedintele României nu a dorit acest lucru, eu cred că nu trebuie să mai discut despre acest subiect. Sper, totuşi, ca liderii europeni să meargă cu o impresie bună despre România", a afirmat Dăncilă la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) Cluj.În timp ce PSD organizează un miting electoral la Iași, premierul Viorica Dăncilă s-a aflat la Cluj, unde s-a întâlnit cu aleşii locali ai PSD din judeţ şi cu parlamentarii din Cluj ai partidului. La UMF, ea a avut o discuţie cu directorii spitalelor din Cluj şi a vizitat Institutul Oncologic.În mai multe locuri din Cluj-Napoca, Viorica Dăncilă a fost aşteptată de protestatari. La Institutul de Oncologie, jandarmii au intervenit blocând accesul în curtea instituției, unde Viorica Dăncilă a intrat pe o ușă laterală, iar peste 100 de protestatari au fugit în direcția intrării respective.