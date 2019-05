Băsescu vrea un regulament privind statutul migranţilor: „PMP nu va fi de acord cu transformarea UE într-o uriaşă moschee”

„Uniunea Europeană are probleme interne la care noi avem soluţii practice, ce sunt prezentate în programul electoral. Spre exemplu, avem o populaţie europeană nemulţumită de situaţia cu migraţia, iar PMP nu va fi de acord cu transformarea UE într-o uriaşă moschee. Să vină să vadă cum se trăieşte la noi, împreună cu turci, cu tătari, cei care vin buluc în Europa din ţări de cult islamic şi să accepte comportamentul civilizat. Propunerea noastră este să se elaboreze un regulament cu privire la statutul migranţilor, care să fie aprobat în Parlamentul European, regulament care să oblige migranţii la integrare socială prin găsirea unui loc de muncă sau ca aceştia să se afle într-o situaţie de studii pentru locuri de muncă. Să manifeste respect pentru tradiţiile şi cultura europeană şi integrare în cultura europeană. Aceste pretenţii le putem avea pentru că nu noi i-am adus cu forţa, ei au optat să vină în Europa”, a spus Traian Băsescu.În context, el a subliniat faptul că politica migraţionistă poate fi gestionată dacă politicienii se vor implica efectiv.„Europa nu poate fi distrusă de sloganul laş "politically correct", sub care se ascund politicienii de la vârf care spun că politic este corect să îi lăsăm să facă ce vor. Politic este corect să nu îi blamăm pentru viol, politic este corect să nu îi blamăm că fură, şterpelesc şi aşa mai departe? Ori lucrurile trebuie spuse cinstit pentru că au ajuns la un nivel la care nu mai este acceptabil să te ascunzi sub sloganul "politically correct". Noi criticăm în programul nostru această abordare, vorbim despre crearea acelui regulament care să observe integrarea în câmpul muncii, integrarea în societate, respect pentru valorile creştine, respect pentru valorile europene. Reversul este expulzarea, care trebuie făcută chiar şi în masă. În momentul de faţă, dintre cei care au intrat ca hoardele de nomazi în 2015 în Europa, în Uniunea Europeană, 65% nu au loc de muncă, pentru că nu îi interesează. Şi asta, într-o situaţie în care este criză de forţă de muncă în toată Europa. De ce? Nu au calificare. Poziţia noastră este elaborarea acestui regulament care să permită expulzarea în masă a celor care nu se încadrează în valorile europene. Sigur nu le interzice nimeni să îşi păstreze limba, să își păstreze cultura, dar respectă şi valorile mele, că ai venit peste mine fără să te chem”, a arătat Băsescu.