Actorul Bogdan Stanoevici anunță că va candida, ca independent, la alegerile prezidențiale

Bogdan Stanoevici se adresează tuturor celor dezamăgiți de putere, revoltați, sătui de minciuni și promisiuni deșarte, celor ce doresc să se întoarcă în țară, celor ce vor să rămână pentru că sunt multe de făcut aici, potrivit unui comunicat de presă.„Ca independent, nu voi fi constrâns de doctrinele nici unui partid, nu voi primi ordine de la nimeni, nu voi fi deci marioneta nimănui. Fiecare dintre noi trebuie să-și regândească atitudinea față de ceilalți și față de țară. Dacă gândim de pe poziția de victimă, atunci devenim victime. Eu sunt un om care spune ce gândește și face întotdeauna ce spune,” a afirmat actorul Bogdan Stanoevici.Sănătatea, educația și cultura sunt domeniile prioritare prin care Stanoevici consideră că România va evolua dacă sunt puse în valoare la adevărata capacitate. El a adăugat că nu a făcut parte niciodată dintr-un partid politic.Bogdan Stanoevici s-a născut în 22 ianuarie 1957, la București. A absolvit IATC ”I.L. Caragiale” în 1982. S-a mutat în Franța în 1989, în urma căsătoriei. În 2011 a revenit în România. Înainte de Revoluție a jucat în 13 filme, între care se numără ”Eu, tu, și... Ovidiu” (1978), ”Trandafirul galben”(1981), ”Noi cei din linia întâi”(1985) sau ”Secretul lui Nemesis” (1987) și ”Francois Villon- Poetul vagabond”, coproducția româno-franceză regizată de Sergiu Nicolaescu din 1987.După cădereea comunismului a revenit în producții ca scurt-metrajul”Tertium non datur”, în 2006, ”Portretul Luptătorului la tinerețe”, în 2010. În 2014 a luat parte la realizarea producției ”Dying of the Light”, cu Nicolas Cage. Din 2018 a jucat în serialul ”Fructul oprit”.Acesta a intrat în lumea politică în timpul guvernării Ponta, când a fost desemnat ministru-delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni. Din 2017 a fost director general interimar al Circului Globus.