Dăncilă: Nu am fost invitată la summit-ul de la Sibiu. E greu de înțeles și nepotrivit

Șefa Guvernului a spus că în cadrul președinției Consiliului UE deținută de România, țara noastră a reușit cu „o muncă titanică” închiderea a 90 de dosare.„Când am vorbit la Ateneu eu am spus și am crezut că e nevoie de unitate. L-am invitat pe președintele Klaus Iohannis și i-am dat posibilitarea să vorbească primul, pentru că eu am crezut că trebuie să existe consens pe perioadă Președinției române a Consiliului UE. Nu am fost invitată (n.r.: La Sibiu). Gândiți-vă că vin toți liderii europeni. E un mesaj pe care îl vom da pentru întreaga Europă. Cum putem vorbi de unitate când premierul României nu este prezent pentru a putea vorbi despre realizări și agenda 2019-2024", a spus premierul.Dăncilă a comentat că „este greu de înțeles” această decizie, dar „cu credință în suflet” și „mai mult consens” lucrurile se pot rezolva.