Ludovic Orban, reacție după scandalul ”pliantelor otrăvite”: ”Chiar nu am avut cunoștință de acestă chestiune”

”Chiar nu am avut cunoștință de acestă chestiune. Am înțeles că conducerea organizației de tineret a luat imediat o măsură … Dacă mai apare cîte o copilărie din partea mai știu eu cui, ele nu exprimă în niciun fel strategia și poziția partidului”, a spus Orban la postul Europa FM. ”Strategia Partidului Național Liberal este o strategie de luptă om la om pe tot terenul cu PSD. (…) Serios, chiar nu am de ce să comentez niște copilării sau niște lucruri profund marginale care nu au nici o legătură cu strategia partidului și acțiunea la nivel național”, a adăugat președintele PNL. USR-PLUS i-au acuză pe liberali că au distribuit, la Cluj, „pliante otrăvite” în numele Alianței. Pe pagina de Facebook a alianței a fost postat un filmulet în care sunt surprinse două persoane care ar fi împărțit pliantele, iar ulterior USR a anunțat că unul dintre ei este șeful TNL Cluj Napoca.Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu a afirmat, vineri, într-o conferința de presă la Cluj, că europarlamentarul PNL Daniel Buda este suspectat că ar fi cel care a finanțat tipărirea și distribuirea acestor pliante. "Din informațiile pe care le dețin până la această oră, cel mai 'mare' dintre oamenii mici de caracter din fruntea PNL Cluj care a binecuvântat această acțiune este Daniel Buda", afirmă Emanuel Ungureanu.