Andrei Caramitru intervine în scandalul „pliantelor otrăvite”. Mesajul pentru USR-PLUS și PNL: „Haideți să nu fim proști”

„Dacă urmăriți Game of Thrones (că tot am folosit ieri paralela asta). Ce au făcut ăia când pericolul a devenit prea mare pentru toți? S-au coalizat tactic ca să se apere și să distrugă pe zombie/whights conduși de baronii in alb. Desi înainte au avut războaie între ei (și vor mai avea după ce câștiga lupta). Așa ca - haideti sa nu fim prosti. Aia din TNL Cluj au fost si ticăloși și prosti (și au fost dați afara din partid - foarte bine; dacă sunt mai multi implicați să îi dea afară și pe ăia). Acuma să nu fim toți prosti ca ei și sa ne dăm in cap unii la alții in timp ce PSD/ALDE/UDMR funcționează ca o armată super-organizată de anihilare. Mesajul asta e in special pentru PNL dar și pentru USR/PLUS. Haide sa fim inteligenți și sa câștigam naibii lupta întâi. Avem timp după să ne luptăm - dar pe idei și programe nu cu prostii”, a scris Caramitru pe Facebook, într-o postare cu titlul „Haideți să nu fim proști”.„ Această acţiune individuală reprobabilă nu reflectă spiritul şi comportamentul Tineretului Naţional Liberal şi din nefericire nu a fost niciodată adusă în atenţia Biroului Executiv al TNL. Menționăm că aceasta acțiune vine în contradicție flagrantă cu strategia de campanie hotărâtă de echipa de campanie a Partidului Național Liberal. Deoarece acţiunea individuală a celor doi foşti colegi nu a fost dezbătută şi asumată în forurile de decizie ale TNL, iar consecinţele acestor acţiuni au adus grave prejudicii imaginii şi prestigiului Tineretului Naţional Liberal, Biroul Executiv al TNL a luat decizia, în unanimitate, de a-i exclude pe cei responsabili din rândurile Tineretului Naţional Liberal”, a anunțat TNL pe Facebook. USR-PLUS i-au acuză pe liberali că au distribuit, la Cluj, „pliante otrăvite” în numele Alianței. Pe pagina de Facebook a alianței a fost postat un filmulet în care sunt surprinse două persoane care ar fi împărțit pliantele, iar ulterior USR a anunțat că unul dintre ei este șeful TNL Cluj Napoca.