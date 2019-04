[P] Violeta Alexandru, PNL: Ne putem lua România înapoi, o Românie corectă

Toată viața am muncit, m-am ținut de treabă, am și greșit dar am făcut și lucruri bune. Am descoperit și promovat oameni buni, am încurajat oamenii să exprime idei, i-am susținut să nu cedeze în fața greutăților, ci să fie perseverenți, ca să ajungă la rezultate. Sunt recunoscută ca omul care gustă bucuria succesului muncit, dar și a celui în echipă.Lucrez din primii ani de liceu, iar viața profesională m-a pus de multe ori în fața unor alegeri: să pun pe primul loc agenda personală sau agenda comunității în care trăiesc? Nu am avut nicio rezervă să aleg, pentru că așa sunt „construită”. Nu mi se pare corect ca singurul lucru care te ghidează în viață sa fie doar atingerea propriul interes, de orice natură.Sunt un om foarte fericit cu alegerea mea, îmi place să fac bine!Cei care mă cunosc nu au fost surprinși când au auzit de la mine că m-am decis să mă implic în viața politică, în Partidul Național Liberal. Undeva am simțit că ar fi un păcat să irosesc ceea ce mi-a fost dat. Fiecare dintre noi are talente pe care trebuie să aibă curajul să le exploateze în viață. În politică, în măsura în care reușești să nu te schimbi (și eu mă încăpățânez să spun ca nu o voi face!) poți face mult bine. Este păcat să nu o faci, dacă poți!Sunt lucrurile bune pe care le poți face în politică cu o singură condiție, să fii chiar tu om bun.Campania pentru alegerile europarlamentare mă ajută enorm ca să încurajez oamenii să creadă în ei și totodată în proiectul numit Europa europeană, din care facem parte toți.Dezvoltarea comunităților noastre se poate face doar dacă ne implicăm, fiecare din noi, atât cât putem, atât cât ne permitem. Unii mai mult, alții mai puțin. Simplul gest de a nu mai arunca mucul de țigară pe stradă sau pe geamul de la mașină, poate fi un pas înainte. Simplul gest de a ajuta, ca voluntar, la curățarea unui parc din apropierea casei tale, este un pas înainte. Gesturi mici, aparent, dar care contează ! Am făcut astfel de acțiuni în Sectorul 1, cu oameni buni și inimoși, și stiu că se poate ! Și știu că sunt multe alte exemple de acest fel în țară. Să le înmulțim!Europa, așa cu îi spunem noi marii comunități în care trăim, ne-a dorit întotdeauna binele și ne- a adus, efectiv, bine. În viața de zi cu zi. De aceea , discursul urii, al dezbinării, prin care nu se construiește nimic, trebuie combătut cu fermitate. Din păcate, avem astfel de partide care folosesc discursul urii împotriva Europei, speculând nefericirea oamenilor neputincioși, aruncând vina pe soarta vecinului sau a străinului. Acești politicieni, destul de mulți și prin România, distrug. Ei nu știu ce înseamnă să faci bine, lor nu le place munca, nu știu ce înseamnă să reușești prin forțe proprii, pe merit. Să încercăm, așadar, să îi inspirăm să facă bine!Suntem în fața unei avalanșe de informații false, dar am încredere că putem să discernem între populism și România corectă, europeană. Proiectul meu alături de PNL este exact acesta: O Românie în care să putem să ne creștem copiii! O Românie pe care ne-o luăm înapoi!Cea mai mare bucurie binecuvântată de Dumnezeu este înmulţirea darurilor primite! Asta fac eu din politică, alăturându-mă Partidului Național Liberal. Asta vă îndemn pe fiecare dintre voi să faceți! Nu de dragul unei campanii electorale, ci din iubire pentru o Românie europeană.